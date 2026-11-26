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"Сокращается вероятность понижения ставки": рынок акций снижается

"Сокращается вероятность понижения ставки": рынок акций снижается - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Сокращается вероятность понижения ставки": рынок акций снижается

Российский рынок акций демонстрирует снижение днем четверга на фоне недостатка позитива в геополитике и ожидания инвесторами паузы в цикле снижения ключевой... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:27+0300

2026-11-26T15:27+0300

2026-11-26T15:39+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем четверга на фоне недостатка позитива в геополитике и ожидания инвесторами паузы в цикле снижения ключевой ставки Банка России, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск снижался на 1,07% до 2328,67 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25%, до 90,89 доллара за баррель. "Давление на рынок оказывает отсутствие конкретики о дальнейшем этапе переговоров по украинскому урегулированию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент нет четких договоренностей по поводу следующего раунда переговоров. Вместе с тем он добавил, что РФ и США планируют провести встречу до конца года", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". "С начала недели баррель Brent прибавил в цене около 4%, что в принципе оказывает поддержу настроениям на российском фондовом рынке. С другой стороны, опубликованные в среду недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают некоторое усиление инфляционного давления. Это сокращает вероятность понижения ключевой ставки регулятором на заседании в декабре 2026 года, что, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на настроения инвесторов", - рассказали аналитики "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Фосагро" (+1,62%), "Циана" (+0,79%), "ЭН+Груп" (+0,68%), "Позитива" (+0,53%), "АФК Система" (+0,25%). "Акции группы ЛСР компенсируют обвал на 14,31% во вторник на новостях о планируемом делистинге. При этом рыночная стоимость бумаг уже более чем на 11% превышает предложенную советом директоров цену выкупа, составившую 710,2 рубля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения – акции банка "Санкт-Петербург" (−2,16%), "Интер РАО" (−2,13%), "Новатэка" (-1,96%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снижаются на 1,84%, префы – на 1,54%). Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2330-2370 пунктов. "В конечном счете на рынке акций не возникает сильного импульса ни к продолжению коррекции, ни к развитию восстановления, на фоне чего индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2300-2400 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".

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рынок, торги, акции, сша, владимир чернов, сергей рябков, мосбиржа, банк россии, мид рф