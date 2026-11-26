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Российский рынок акций снизился на 0,74%
Российский рынок акций снизился на 0,74% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,74%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:19+0300
2026-11-26T19:19+0300
2026-11-26T19:23+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74%, до 2336,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 876,80 пункта, долларовый РТС - на 0,51%, до 896,25 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился на 0,74%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,74%
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,74%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74%, до 2336,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 876,80 пункта, долларовый РТС - на 0,51%, до 896,25 пункта.