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Российский рынок акций снизился в пределах 1%

Российский рынок акций снизился в пределах 1% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в пределах 1%

Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился в пределах 1%, оставшись выше психологического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:07+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился в пределах 1%, оставшись выше психологического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74%, до 2336,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 876,80 пункта, долларовый РТС - на 0,51%, до 896,25 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Российский рынок акций в основные торги четверга демонстрировал понижательную тенденцию, которая резко усилилась в середине дня. Однако под конец сессии индекс Мосбиржи пытался восстанавливаться. В итоге он удерживался выше психологического уровня 2300 пунктов. "Негативный геополитический фон заставляет инвесторов в российские активы проявлять повышенную осторожность... Вчерашние вечерние данные по инфляции и кредитованию в октябре не оказали значимого влияния на стоимость российских бумаг", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, подешевели акции "Ростелекома" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "Газпрома" (-2,2%). Подорожали бумаги "Циана" (+1,2%), АФК "Система" (+0,3%), "Фосагро" (+1,5%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 1% - до 91,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,8 пункта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе и удерживались ниже сопротивлений 2370 пунктов и 910 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок пока не получает новых воодушевляющих сигналов в отношении переговоров по украинскому кризису, что наряду с ускорением потребительской инфляции в РФ в октябре создает тревожный фундаментальный фон", - добавляет она, рассуждая о перспективах рынка. В пятницу в Брюсселе завершится саммит лидеров ЕС, отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Для отечественных инвесторов на нем важно то, что будет касаться санкций и украинской проблематики. В целом же, до появления значимых геополитических новостей индекс Мосбиржи продолжит курсировать в диапазоне 2300–2400 пунктов", - добавляет он.

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рынок, торги, россия, сша, брюссель, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ростелеком