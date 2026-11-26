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РЖД проработали маршрут для контейнеров из Китая в Азербайджан через Россию
РЖД проработали маршрут для контейнеров из Китая в Азербайджан через Россию - 26.11.2026, ПРАЙМ
РЖД проработали маршрут для контейнеров из Китая в Азербайджан через Россию
РЖД проработали с другими железными дорогами маршрут перевозок контейнеров из Китая в Азербайджан через территорию России, сообщил генеральный директор РЖД Олег | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:40+0300
2026-11-26T17:40+0300
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олег белозеров
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. РЖД проработали с другими железными дорогами маршрут перевозок контейнеров из Китая в Азербайджан через территорию России, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Белозеров принял участие в переговорах вице-премьера РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана Асель Жанасовой в Москве. "Проработали маршрут перевозок контейнеров из Китая в Азербайджан через территорию России. Для организации таких перевозок совместно с железными дорогами Казахстана и Азербайджана приняли решение о снижении действующих тарифов", – цитируют РЖД слова Белозерова. Он отметил, что по итогам января – октября 2026 года через российско-казахстанские железнодорожные пункты пропуска с учетом сообщения с третьими странами перевезено почти 80 миллионов тонн грузов. Это рост на 3% в годовом выражении. РЖД отмечают, что работают над раскаткой всех трех маршрутов международного транспортного коридора "Север – Юг". Перевозки по восточному маршруту за 10 месяцев 2026 года уже выросли на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, более чем на 18% увеличился транзит через Казахстан по коридору "Восток – Запад". Белозеров отметил, что такой уверенный рост стал возможен благодаря взаимодействию железных дорог России, Казахстана и Белоруссии.
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бизнес, россия, казахстан, азербайджан, китай, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, Олег Белозеров, РЖД
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. РЖД проработали с другими железными дорогами маршрут перевозок контейнеров из Китая в Азербайджан через территорию России, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Белозеров принял участие в переговорах вице-премьера РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана Асель Жанасовой в Москве.
"Проработали маршрут перевозок контейнеров из Китая в Азербайджан через территорию России. Для организации таких перевозок совместно с железными дорогами Казахстана и Азербайджана приняли решение о снижении действующих тарифов", – цитируют РЖД слова Белозерова.
Он отметил, что по итогам января – октября 2026 года через российско-казахстанские железнодорожные пункты пропуска с учетом сообщения с третьими странами перевезено почти 80 миллионов тонн грузов. Это рост на 3% в годовом выражении.
РЖД отмечают, что работают над раскаткой всех трех маршрутов международного транспортного коридора "Север – Юг". Перевозки по восточному маршруту за 10 месяцев 2026 года уже выросли на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, более чем на 18% увеличился транзит через Казахстан по коридору "Восток – Запад".
Белозеров отметил, что такой уверенный рост стал возможен благодаря взаимодействию железных дорог России, Казахстана и Белоруссии.