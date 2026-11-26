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На Сахалине предложили сформировать любительские рыболовные участки

На Сахалине предложили сформировать любительские рыболовные участки - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Сахалине предложили сформировать любительские рыболовные участки

Сформировать любительские рыболовные участки на месте не выкупленных промышленных участков предложил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T06:30+0300

2026-11-26T06:30+0300

2026-11-26T06:30+0300

бизнес

россия

сахалин

владивосток

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Сформировать любительские рыболовные участки на месте не выкупленных промышленных участков предложил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) во Владивостоке. Он отметил, что десять лет назад улов на Сахалине был выше, чем на Камчатке, но последнее десятилетие в Сахалинской подзоне наблюдается снижение улова. Такая ситуация привела к тому, что рыбопромышленники выкупили всего 40% от всех рыболовных участков. "По объективной причине на Сахалине не было возможности сделать большого количества рыболовных любительских участков, потому что были промышленные. Сегодня… 60% договоров не переоформлены и у нас высвободилась акватория, где можно сформировать любительские участки. Поэтому я попрошу членов Дальневосточного научно-промыслового совета поддержать наше предложение и рекомендовать Сахалинской области сформировать необходимое количество любительских участков", – предложил Козлов. Высказавшихся против и воздержавшихся не было, поэтому предложение было решено поддержать и внести в протокол заседания.

сахалин

владивосток

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бизнес, россия, сахалин, владивосток, камчатка