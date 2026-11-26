https://1prime.ru/20261126/samara-875564443.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T02:50+0300

2026-11-26T02:50+0300

2026-11-26T02:50+0300

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самара

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, самара, росавиация