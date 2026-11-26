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SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации
SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации - 26.11.2026, ПРАЙМ
SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации
Крупнейший в Европе разработчик программного обеспечения (ПО) немецкий SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает Блумберг | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:29+0300
2026-11-26T20:29+0300
2026-11-26T20:29+0300
технологии
финансы
европа
sap
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе разработчик программного обеспечения (ПО) немецкий SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Как сообщают осведомленные источники, компания SAP SE готовит план по сокращению не менее 10 тысяч рабочих мест в рамках трансформации своего бизнеса в сфере программного обеспечения для работы в эпоху искусственного интеллекта ... Сокращение затронет как минимум 9% от общей численности персонала компании по всему миру", - пишет Блумберг.
Отмечается, что окончательное число сокращаемых должностей пока не определено и может измениться по итогам переговоров с представителями трудового коллектива.
Агентство указывает, что данные меры реализуются в рамках стратегии генерального директора Кристиана Кляйна (Christian Klein), направленной на приоритетное развитие технологий искусственного интеллекта.
По итогам дня на фоне данных сообщений акции SAP выросли в цене на 2,28%.
Блумберг поясняет, что в рамках этих преобразований руководство SAP продолжит пересматривать подходы к разработке и продаже продуктов. Гендиректор компании, по данным агентства, намерен внедрить инструменты искусственного интеллекта в решения текущих задач компании.
Агентство пишет, что руководство поручило всем подразделениям компании определить области, где возможно сокращение расходов и уделило особое внимание отделам разработки, проектирования и продаж.
SAP - немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения, основанная в 1972 году. Штаб-квартира находится в немецком Вальдорфе. Штат превышает 110 тысяч человек. Компания располагает филиалами более чем в 100 странах мира.
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технологии, финансы, европа, sap
Технологии, Финансы, ЕВРОПА, SAP
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе разработчик программного обеспечения (ПО) немецкий SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Как сообщают осведомленные источники, компания SAP SE готовит план по сокращению не менее 10 тысяч рабочих мест в рамках трансформации своего бизнеса в сфере программного обеспечения для работы в эпоху искусственного интеллекта ... Сокращение затронет как минимум 9% от общей численности персонала компании по всему миру", - пишет Блумберг.
Отмечается, что окончательное число сокращаемых должностей пока не определено и может измениться по итогам переговоров с представителями трудового коллектива.
Агентство указывает, что данные меры реализуются в рамках стратегии генерального директора Кристиана Кляйна (Christian Klein), направленной на приоритетное развитие технологий искусственного интеллекта.
По итогам дня на фоне данных сообщений акции SAP выросли в цене на 2,28%.
Блумберг поясняет, что в рамках этих преобразований руководство SAP продолжит пересматривать подходы к разработке и продаже продуктов. Гендиректор компании, по данным агентства, намерен внедрить инструменты искусственного интеллекта в решения текущих задач компании.
Агентство пишет, что руководство поручило всем подразделениям компании определить области, где возможно сокращение расходов и уделило особое внимание отделам разработки, проектирования и продаж.
SAP - немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения, основанная в 1972 году. Штаб-квартира находится в немецком Вальдорфе. Штат превышает 110 тысяч человек. Компания располагает филиалами более чем в 100 странах мира.