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SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации

SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации - 26.11.2026, ПРАЙМ

SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации

Крупнейший в Европе разработчик программного обеспечения (ПО) немецкий SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает Блумберг | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:29+0300

2026-11-26T20:29+0300

2026-11-26T20:29+0300

технологии

финансы

европа

sap

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе разработчик программного обеспечения (ПО) немецкий SAP планирует сократить около 9% сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Как сообщают осведомленные источники, компания SAP SE готовит план по сокращению не менее 10 тысяч рабочих мест в рамках трансформации своего бизнеса в сфере программного обеспечения для работы в эпоху искусственного интеллекта ... Сокращение затронет как минимум 9% от общей численности персонала компании по всему миру", - пишет Блумберг. Отмечается, что окончательное число сокращаемых должностей пока не определено и может измениться по итогам переговоров с представителями трудового коллектива. Агентство указывает, что данные меры реализуются в рамках стратегии генерального директора Кристиана Кляйна (Christian Klein), направленной на приоритетное развитие технологий искусственного интеллекта. По итогам дня на фоне данных сообщений акции SAP выросли в цене на 2,28%. Блумберг поясняет, что в рамках этих преобразований руководство SAP продолжит пересматривать подходы к разработке и продаже продуктов. Гендиректор компании, по данным агентства, намерен внедрить инструменты искусственного интеллекта в решения текущих задач компании. Агентство пишет, что руководство поручило всем подразделениям компании определить области, где возможно сокращение расходов и уделило особое внимание отделам разработки, проектирования и продаж. SAP - немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения, основанная в 1972 году. Штаб-квартира находится в немецком Вальдорфе. Штат превышает 110 тысяч человек. Компания располагает филиалами более чем в 100 странах мира.

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технологии, финансы, европа, sap