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Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4
Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4 - 26.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4
Сбербанк представил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey новую языковую модель GigaChat 4, которая способна действовать автономно и решать... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:47+0300
2026-11-26T10:47+0300
2026-11-26T10:47+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey новую языковую модель GigaChat 4, которая способна действовать автономно и решать сложные многоступенчатые задачи, сообщил банк.
"Главное в GigaChat 4 - способность взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только отдельные их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение", - говорится в пресс-релизе.
Новая модель может вести работу несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. "Ведущие мировые модели умеют работать в таких средах, теперь на это способна и российская нейросеть", - отметили в Сбербанке.
"Модель не теряет цель на длинных цепочках действий: сама разбивает задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним сервисам и привлекает к работе другие модели", - поясняется в материале.
Новая языковая модель станет основной для ИИ-помощника "ГигаЧат" - он будет точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать информацию и лучше пользоваться встроенными инструментами для конкретных задач, добавили в Сбербанке.
Согласно результатам тестов, GigaChat 4 работает на 40% быстрее предыдущей версии. Также ее сравнили с ведущими открытыми моделями мира по ключевым направлениям, и по сводному показателю флагман Сбербанка вошел в группу лидеров.
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технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey новую языковую модель GigaChat 4, которая способна действовать автономно и решать сложные многоступенчатые задачи, сообщил банк.
"Главное в GigaChat 4 - способность взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только отдельные их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение", - говорится в пресс-релизе.
Новая модель может вести работу несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. "Ведущие мировые модели умеют работать в таких средах, теперь на это способна и российская нейросеть", - отметили в Сбербанке.
"Модель не теряет цель на длинных цепочках действий: сама разбивает задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним сервисам и привлекает к работе другие модели", - поясняется в материале.
Новая языковая модель станет основной для ИИ-помощника "ГигаЧат" - он будет точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать информацию и лучше пользоваться встроенными инструментами для конкретных задач, добавили в Сбербанке.
Согласно результатам тестов, GigaChat 4 работает на 40% быстрее предыдущей версии. Также ее сравнили с ведущими открытыми моделями мира по ключевым направлениям, и по сводному показателю флагман Сбербанка вошел в группу лидеров.