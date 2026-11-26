https://1prime.ru/20261126/sberbank-875572102.html

Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4

Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4 - 26.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представил новую языковую модель GigaChat 4

Сбербанк представил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey новую языковую модель GigaChat 4, которая способна действовать автономно и решать... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:47+0300

2026-11-26T10:47+0300

2026-11-26T10:47+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey новую языковую модель GigaChat 4, которая способна действовать автономно и решать сложные многоступенчатые задачи, сообщил банк. "Главное в GigaChat 4 - способность взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только отдельные их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение", - говорится в пресс-релизе. Новая модель может вести работу несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. "Ведущие мировые модели умеют работать в таких средах, теперь на это способна и российская нейросеть", - отметили в Сбербанке. "Модель не теряет цель на длинных цепочках действий: сама разбивает задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним сервисам и привлекает к работе другие модели", - поясняется в материале. Новая языковая модель станет основной для ИИ-помощника "ГигаЧат" - он будет точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать информацию и лучше пользоваться встроенными инструментами для конкретных задач, добавили в Сбербанке. Согласно результатам тестов, GigaChat 4 работает на 40% быстрее предыдущей версии. Также ее сравнили с ведущими открытыми моделями мира по ключевым направлениям, и по сводному показателю флагман Сбербанка вошел в группу лидеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы, сбербанк