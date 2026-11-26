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Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов
Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов
Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера, сообщает банк. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:10+0300
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2026-11-26T17:10+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера, сообщает банк.
"Сбер" представил новую линейку роботов - робота Грина 2.0, робота-атлета Юни и робота-курьера", - говорится в пресс-релизе.
Все они развиваются на базе собственной нейросетевой модели от банка и демонстрируют разные направления развития физического ИИ - от управления движениями тела до решения прикладных задач в городской среде.
Так, у нового Грина по сравнению с предыдущим поколением увеличилось количество степеней свободы, повысилась грузоподъемность рук, он в целом стал гибче.
Более подвижная конструкция позволяет обучать его сложным движениям и новым физическим навыкам, расширяя круг задач, которые ему можно поручить, а в перспективе - осваивать новые профессии.
Робот-атлет Юни выполняет сложные динамические движения, хореографические и акробатические элементы. На этой платформе инженеры отрабатывают навыки физического ИИ - точность управления телом, координации движений и сохранения равновесия.
Робот-курьер проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы, а специальная колесно-шагающая платформа помогает ему преодолевать бордюры и лестницы.
В Сбербанке уверены, что в перспективе такие роботы смогут доставлять заказ до двери, преодолевая препятствия, недоступные обычным колесным роботам.
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технологии, бизнес, россия, москва, сбербанк
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера, сообщает банк.
"Сбер" представил новую линейку роботов - робота Грина 2.0, робота-атлета Юни и робота-курьера", - говорится в пресс-релизе.
Все они развиваются на базе собственной нейросетевой модели от банка и демонстрируют разные направления развития физического ИИ - от управления движениями тела до решения прикладных задач в городской среде.
Так, у нового Грина по сравнению с предыдущим поколением увеличилось количество степеней свободы, повысилась грузоподъемность рук, он в целом стал гибче.
Более подвижная конструкция позволяет обучать его сложным движениям и новым физическим навыкам, расширяя круг задач, которые ему можно поручить, а в перспективе - осваивать новые профессии.
Робот-атлет Юни выполняет сложные динамические движения, хореографические и акробатические элементы. На этой платформе инженеры отрабатывают навыки физического ИИ - точность управления телом, координации движений и сохранения равновесия.
Робот-курьер проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы, а специальная колесно-шагающая платформа помогает ему преодолевать бордюры и лестницы.
В Сбербанке уверены, что в перспективе такие роботы смогут доставлять заказ до двери, преодолевая препятствия, недоступные обычным колесным роботам.