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Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов

Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представил на конференции по ИИ новую линейку роботов

Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера, сообщает банк. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:10+0300

2026-11-26T17:10+0300

2026-11-26T17:10+0300

технологии

бизнес

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сбербанк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил на международной конференции по искусственному интеллекту новую линейку роботов - Грина 2.0, атлета Юни и курьера, сообщает банк. "Сбер" представил новую линейку роботов - робота Грина 2.0, робота-атлета Юни и робота-курьера", - говорится в пресс-релизе. Все они развиваются на базе собственной нейросетевой модели от банка и демонстрируют разные направления развития физического ИИ - от управления движениями тела до решения прикладных задач в городской среде. Так, у нового Грина по сравнению с предыдущим поколением увеличилось количество степеней свободы, повысилась грузоподъемность рук, он в целом стал гибче. Более подвижная конструкция позволяет обучать его сложным движениям и новым физическим навыкам, расширяя круг задач, которые ему можно поручить, а в перспективе - осваивать новые профессии. Робот-атлет Юни выполняет сложные динамические движения, хореографические и акробатические элементы. На этой платформе инженеры отрабатывают навыки физического ИИ - точность управления телом, координации движений и сохранения равновесия. Робот-курьер проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы, а специальная колесно-шагающая платформа помогает ему преодолевать бордюры и лестницы. В Сбербанке уверены, что в перспективе такие роботы смогут доставлять заказ до двери, преодолевая препятствия, недоступные обычным колесным роботам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, москва, сбербанк