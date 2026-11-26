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В США предложили сократить расходы разработки гиперзвукового оружия на 75%

В США предложили сократить расходы разработки гиперзвукового оружия на 75% - 26.11.2026, ПРАЙМ

В США предложили сократить расходы разработки гиперзвукового оружия на 75%

Сенаторы США предложили на 75% сократить финансирование разработки новых образцов гиперзвукового оружия в 2027 финансовом году по сравнению с запросом военных,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:44+0300

2026-11-26T14:44+0300

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы США предложили на 75% сократить финансирование разработки новых образцов гиперзвукового оружия в 2027 финансовом году по сравнению с запросом военных, следует из изученных РИА Новости бюджетных документов. Согласно документам, на эти цели предлагается выделить 86,5 миллиона долларов вместо запрошенных 345,8 миллиона. В частности, расходы на разработку новой модификации гиперзвуковой ракеты ARRW предлагается сократить на 222,2 миллиона долларов, а новой баллистической ракеты воздушного базирования - на 37,1 миллиона долларов. Выделение этих средств сенаторы сочли преждевременным. Как отмечает издание The War Zone, новая модификация ARRW позволит поражать движущиеся цели, в том числе боевые корабли. В октябре ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 694 миллиона долларов на производство базовой версии ARRW. При этом еще в 2023 году американские военные намеревались отказаться от программы из-за неудачных испытаний, технических проблем и задержек в разработке.

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технологии, россия, сша, ввс сша, lockheed martin