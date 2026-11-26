https://1prime.ru/20261126/shadaev-875570112.html

Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России

Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России

Переход к массовому внедрению ИИ-агентов и использование малым и средним бизнесом нейросетей является одной из главных задач развития искусственного интеллекта... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:04+0300

2026-11-26T10:04+0300

2026-11-26T10:04+0300

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Переход к массовому внедрению ИИ-агентов и использование малым и средним бизнесом нейросетей является одной из главных задач развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Действительно, у нас в фокусе повестки искусственный интеллект. Первая задача – это перейти к массовому внедрению ИИ-агентов, потому что экономика становится агентной… Задача - чтобы искусственный интеллект активно использовался и малым, и средним бизнесом", - сказал он на Tadviser Summit. По его словам, для того, чтобы бизнес активно использовал нейросети, нужны готовые простые и хорошо настроенные сервисы. Кроме того, второй задачей министр назвал развитие инфраструктуры. "У нас высокая утилизация ресурсов в дата-центрах. Хоть мы и вводим новые мощности, очевидно, что необходимо работу ускорять", - добавил Шадаев. Третьей задачей является обеспечение дополнительной защищенности национальной инфраструктуры. Так, в настоящее время акцент делается на том, что инфраструктура должна иметь дополнительные признаки выживаемости и устойчивости. "Как мы сейчас говорим, что фактически никто не защищен, но инфраструктура должна быть так организована, идти на стороне организации, должна угрозы купировать, сегментировать, очень быстро восстанавливаться", - заключил глава цифрового ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максут шадаев