https://1prime.ru/20261126/shadaev-875570112.html
Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России
Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России - 26.11.2026, ПРАЙМ
Шадаев назвал одну из главных задач развития ИИ в России
Переход к массовому внедрению ИИ-агентов и использование малым и средним бизнесом нейросетей является одной из главных задач развития искусственного интеллекта... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:04+0300
2026-11-26T10:04+0300
2026-11-26T10:04+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Переход к массовому внедрению ИИ-агентов и использование малым и средним бизнесом нейросетей является одной из главных задач развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Действительно, у нас в фокусе повестки искусственный интеллект. Первая задача – это перейти к массовому внедрению ИИ-агентов, потому что экономика становится агентной… Задача - чтобы искусственный интеллект активно использовался и малым, и средним бизнесом", - сказал он на Tadviser Summit.
По его словам, для того, чтобы бизнес активно использовал нейросети, нужны готовые простые и хорошо настроенные сервисы. Кроме того, второй задачей министр назвал развитие инфраструктуры. "У нас высокая утилизация ресурсов в дата-центрах. Хоть мы и вводим новые мощности, очевидно, что необходимо работу ускорять", - добавил Шадаев.
Третьей задачей является обеспечение дополнительной защищенности национальной инфраструктуры. Так, в настоящее время акцент делается на том, что инфраструктура должна иметь дополнительные признаки выживаемости и устойчивости.
"Как мы сейчас говорим, что фактически никто не защищен, но инфраструктура должна быть так организована, идти на стороне организации, должна угрозы купировать, сегментировать, очень быстро восстанавливаться", - заключил глава цифрового ведомства.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Переход к массовому внедрению ИИ-агентов и использование малым и средним бизнесом нейросетей является одной из главных задач развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Действительно, у нас в фокусе повестки искусственный интеллект. Первая задача – это перейти к массовому внедрению ИИ-агентов, потому что экономика становится агентной… Задача - чтобы искусственный интеллект активно использовался и малым, и средним бизнесом", - сказал он на Tadviser Summit.
По его словам, для того, чтобы бизнес активно использовал нейросети, нужны готовые простые и хорошо настроенные сервисы. Кроме того, второй задачей министр назвал развитие инфраструктуры. "У нас высокая утилизация ресурсов в дата-центрах. Хоть мы и вводим новые мощности, очевидно, что необходимо работу ускорять", - добавил Шадаев.
Третьей задачей является обеспечение дополнительной защищенности национальной инфраструктуры. Так, в настоящее время акцент делается на том, что инфраструктура должна иметь дополнительные признаки выживаемости и устойчивости.
"Как мы сейчас говорим, что фактически никто не защищен, но инфраструктура должна быть так организована, идти на стороне организации, должна угрозы купировать, сегментировать, очень быстро восстанавливаться", - заключил глава цифрового ведомства.