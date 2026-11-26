https://1prime.ru/20261126/shadaev-875574137.html
Шадаев призвал создать платформу по поиску уязвимостей в российских системах
Шадаев призвал создать платформу по поиску уязвимостей в российских системах - 26.11.2026, ПРАЙМ
Шадаев призвал создать платформу по поиску уязвимостей в российских системах
В России необходимо создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ, заявил | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:44+0300
2026-11-26T11:44+0300
2026-11-26T11:44+0300
технологии
россия
максут шадаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875574137.jpg?1795682699
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Наша позиция, что фактически мы должны построить собственную платформу, которую можно использовать для поиска уязвимостей в наших продуктах, в наших системах и так далее... ИИ стал реальной угрозой, и Россия находится здесь в особенной зоне риска", - сказал он, выступая на форуме Tadviser SummIT.
По словам министра, после 2022 года Россия начала переходить на отечественное ПО, где очень много открытых компонентов. "Когда мы понимаем, как учатся большие модели…, то они учатся, в том числе, анализируя исходный код, который в нашем случае доступен очень просто", - уточнил Шадаев.
Так, по его словам, IT-компании должны научиться использовать возможности открытых моделей для того, чтобы "в упреждающем режиме искать эти уязвимости самостоятельно, привлекая к этому большое сообщество".
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Наша позиция, что фактически мы должны построить собственную платформу, которую можно использовать для поиска уязвимостей в наших продуктах, в наших системах и так далее... ИИ стал реальной угрозой, и Россия находится здесь в особенной зоне риска", - сказал он, выступая на форуме Tadviser SummIT.
По словам министра, после 2022 года Россия начала переходить на отечественное ПО, где очень много открытых компонентов. "Когда мы понимаем, как учатся большие модели…, то они учатся, в том числе, анализируя исходный код, который в нашем случае доступен очень просто", - уточнил Шадаев.
Так, по его словам, IT-компании должны научиться использовать возможности открытых моделей для того, чтобы "в упреждающем режиме искать эти уязвимости самостоятельно, привлекая к этому большое сообщество".