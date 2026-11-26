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Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября

Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября - 26.11.2026, ПРАЙМ

Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября

Новая схема взлета самолетов из аэропорта "Шереметьево", направленная на снижение уровня шума в Сходне, начинает работу с 26 ноября. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T00:16+0300

2026-11-26T00:16+0300

2026-11-26T00:16+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

росавиация

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Новая схема взлета самолетов из аэропорта "Шереметьево", направленная на снижение уровня шума в Сходне, начинает работу с 26 ноября. Новая схема изменяет маршрут полета самолетов после взлета с первой взлетно-посадочной полосы. Она исключает пролет взлетающих воздушных судов над центральной частью Сходни. Использование схемы позволит снизить уровень шума в микрорайоне. Изменения были внесены по итогам совместной работы Генпрокуратуры, Минтранса, Росавиации и аэропорта "Шереметьево". При этом схемы посадки, а также схема взлета со второй взлетно-посадочной полосы не меняются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэропорт шереметьево, росавиация