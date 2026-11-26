https://1prime.ru/20261126/shema-875563274.html
Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября
Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября - 26.11.2026, ПРАЙМ
Новая схема взлета самолетов из "Шереметьево" начинает работу с 26 ноября
Новая схема взлета самолетов из аэропорта "Шереметьево", направленная на снижение уровня шума в Сходне, начинает работу с 26 ноября. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T00:16+0300
2026-11-26T00:16+0300
2026-11-26T00:16+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Новая схема взлета самолетов из аэропорта "Шереметьево", направленная на снижение уровня шума в Сходне, начинает работу с 26 ноября.
Новая схема изменяет маршрут полета самолетов после взлета с первой взлетно-посадочной полосы. Она исключает пролет взлетающих воздушных судов над центральной частью Сходни. Использование схемы позволит снизить уровень шума в микрорайоне.
Изменения были внесены по итогам совместной работы Генпрокуратуры, Минтранса, Росавиации и аэропорта "Шереметьево". При этом схемы посадки, а также схема взлета со второй взлетно-посадочной полосы не меняются.
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бизнес, россия, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Новая схема взлета самолетов из аэропорта "Шереметьево", направленная на снижение уровня шума в Сходне, начинает работу с 26 ноября.
Новая схема изменяет маршрут полета самолетов после взлета с первой взлетно-посадочной полосы. Она исключает пролет взлетающих воздушных судов над центральной частью Сходни. Использование схемы позволит снизить уровень шума в микрорайоне.
Изменения были внесены по итогам совместной работы Генпрокуратуры, Минтранса, Росавиации и аэропорта "Шереметьево". При этом схемы посадки, а также схема взлета со второй взлетно-посадочной полосы не меняются.