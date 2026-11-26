https://1prime.ru/20261126/sheremetevo-875574074.html

"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс"

"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс" - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс"

"Шереметьево" запустило на платформе "Макс" чат-бот для отслеживания статуса рейса и информирования о сервисах в аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:44+0300

2026-11-26T11:44+0300

2026-11-26T11:44+0300

бизнес

технологии

аэропорт шереметьево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875574074.jpg?1795682697

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Шереметьево" запустило на платформе "Макс" чат-бот для отслеживания статуса рейса и информирования о сервисах в аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Шереметьево" запустил официальный чат-бот в "Макс". Теперь актуальная информация о рейсах, услугах и сервисах аэропорта доступна прямо в мессенджере", - говорится в сообщении. Также с помощью чат-бота можно будет уточнить правила пребывания в аэропорту и прохождения предполетных процедур, оформлять заявки на сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных пассажиров, а также получать ответы на часто задаваемые вопросы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, аэропорт шереметьево