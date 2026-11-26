https://1prime.ru/20261126/sheremetevo-875574074.html
"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс"
"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс" - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Шереметьево" запустило чат-бот в "Макс"
"Шереметьево" запустило на платформе "Макс" чат-бот для отслеживания статуса рейса и информирования о сервисах в аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:44+0300
2026-11-26T11:44+0300
2026-11-26T11:44+0300
бизнес
технологии
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Шереметьево" запустило на платформе "Макс" чат-бот для отслеживания статуса рейса и информирования о сервисах в аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Шереметьево" запустил официальный чат-бот в "Макс". Теперь актуальная информация о рейсах, услугах и сервисах аэропорта доступна прямо в мессенджере", - говорится в сообщении.
Также с помощью чат-бота можно будет уточнить правила пребывания в аэропорту и прохождения предполетных процедур, оформлять заявки на сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных пассажиров, а также получать ответы на часто задаваемые вопросы.
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бизнес, технологии, аэропорт шереметьево
Бизнес, Технологии, аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Шереметьево" запустило на платформе "Макс" чат-бот для отслеживания статуса рейса и информирования о сервисах в аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Шереметьево" запустил официальный чат-бот в "Макс". Теперь актуальная информация о рейсах, услугах и сервисах аэропорта доступна прямо в мессенджере", - говорится в сообщении.
Также с помощью чат-бота можно будет уточнить правила пребывания в аэропорту и прохождения предполетных процедур, оформлять заявки на сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных пассажиров, а также получать ответы на часто задаваемые вопросы.