https://1prime.ru/20261126/sj-100-875571621.html
Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси
Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси - 26.11.2026, ПРАЙМ
Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси
Импортозамещенный российский самолет SJ-100 получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами, которые позволят эксплуатировать самолет на... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:38+0300
2026-11-26T10:38+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный российский самолет SJ-100 получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами, которые позволят эксплуатировать самолет на региональных аэродромах, сообщил "Ростех".
"Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами. Они созданы с учетом опыта эксплуатации на региональных аэродромах, где взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки далеки от идеала", - говорится в сообщении.
Нововведения прошли испытания и подтвердили свои характеристики, подчеркнули в "Ростехе". Благодаря этому интервалы техобслуживания бортов увеличатся, что означает удешевление обслуживания самолета.
SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
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бизнес, россия, ростех, оак
Бизнес, РОССИЯ, Ростех, ОАК
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный российский самолет SJ-100 получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами, которые позволят эксплуатировать самолет на региональных аэродромах, сообщил "Ростех".
"Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами. Они созданы с учетом опыта эксплуатации на региональных аэродромах, где взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки далеки от идеала", - говорится в сообщении.
Нововведения прошли испытания и подтвердили свои характеристики, подчеркнули в "Ростехе". Благодаря этому интервалы техобслуживания бортов увеличатся, что означает удешевление обслуживания самолета.
SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.