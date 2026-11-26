https://1prime.ru/20261126/sj-100-875571621.html

Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси

Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси - 26.11.2026, ПРАЙМ

Импортозамещенный SJ-100 получил обновленные опоры шасси

Импортозамещенный российский самолет SJ-100 получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами, которые позволят эксплуатировать самолет на... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:38+0300

2026-11-26T10:38+0300

2026-11-26T10:38+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный российский самолет SJ-100 получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами, которые позволят эксплуатировать самолет на региональных аэродромах, сообщил "Ростех". "Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил обновленные опоры шасси с двухкамерными амортизаторами. Они созданы с учетом опыта эксплуатации на региональных аэродромах, где взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки далеки от идеала", - говорится в сообщении. Нововведения прошли испытания и подтвердили свои характеристики, подчеркнули в "Ростехе". Благодаря этому интервалы техобслуживания бортов увеличатся, что означает удешевление обслуживания самолета. SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ростех, оак