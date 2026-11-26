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Politico: Словакия не проявляет энтузиазма в вопросе участия в кредите Украине

Politico: Словакия не проявляет энтузиазма в вопросе участия в кредите Украине - 26.11.2026, ПРАЙМ

Politico: Словакия не проявляет энтузиазма в вопросе участия в кредите Украине

Словакия не проявляет энтузиазма в вопросе своего участия в новом кредите ЕС Украине на 45 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на двух... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:09+0300

2026-11-26T14:09+0300

2026-11-26T14:09+0300

мировая экономика

украина

словакия

роберт фицо

ес

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Словакия не проявляет энтузиазма в вопросе своего участия в новом кредите ЕС Украине на 45 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. Еврокомиссия 18 ноября предложила выделить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году сверх ранее согласованного займа на 90 миллиардов евро. Средства планируется привлечь путем выпуска общих долговых обязательств ЕС на финансовых рынках. "За закрытыми дверями Венгрия и Болгария готовы внести свой вклад в предоставление кредита (Украине - ред.), тогда как премьер-министр Словакии Роберт Фицо проявляет большую осторожность", - пишет Politico. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, словакия, роберт фицо, ес