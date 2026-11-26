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СМИ: китайский рынок робототехники потерял не менее 29 компаний

СМИ: китайский рынок робототехники потерял не менее 29 компаний - 26.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: китайский рынок робототехники потерял не менее 29 компаний

За последние два года китайский рынок робототехники потерял не менее 29 компаний, они обанкротились, были ликвидированы или полностью остановили деятельность,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:54+0300

2026-11-26T07:54+0300

2026-11-26T07:54+0300

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ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. За последние два года китайский рынок робототехники потерял не менее 29 компаний, они обанкротились, были ликвидированы или полностью остановили деятельность, сообщает издание "Ицай". "С 2025 года как минимум 29 компаний робототехнической отрасли пришли к банкротству, ликвидации или прекращению деятельности", - говорится в сообщении. Как пишет издание, среди закрывшихся компаний были стартапы, которые привлекали сотни миллионов юаней, получали поддержку крупных корпораций и известных венчурных фондов, а некоторые претендовали на статус единорогов. Однако, как отмечается в статье, инвестиционный капитал и технологические амбиции не помогли компаниям перейти к устойчивому бизнесу. Они столкнулись с проблемами внедрения роботов, срывами сроков проектов, судебными спорами и нехваткой денежных средств. В качестве одного из примеров издание привело случай компании Yinghe Robotics, основанной в 2020 году. Стартап привлек около 800 миллионов юаней (около 119 миллионов долларов - ред.) инвестиций, а его оценка к октябрю 2020 года достигла 500 миллионов долларов. Однако компания не смогла успешно завершить ряд крупных проектов. В результате она задолжала зарплату как минимум 63 сотрудникам на общую сумму почти 5 миллионов юаней (около 746 тысяч долларов - ред.) и в 2026 году вступила в процедуру банкротства. Издание отмечает, что похожие трудности возникли у других игроков, одни компании не смогли сформировать устойчивую модель масштабных продаж, другие столкнулись с распылением ресурсов или задержками платежей от заказчиков. В ноябре прошлого года официальный представитель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ли Чао заявила, что на китайском рынке человекоподобных роботов действуют более 150 компаний, существует риск переполнения рынка одинаковой продукцией. Тогда она отмечала, что комитет будет работать над установлением отраслевых стандартов и систем оценки, совершенствуя механизмы входа и выхода из сферы, с целью создания справедливой рыночной среды. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов. В сентябре в Пекине начал работу "детский сад" для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

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технологии, бизнес, китай, кнр, шанхай