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Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке

Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке - 26.11.2026, ПРАЙМ

Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке

Путина-2027 станет показателем глубины проблем лососевого промысла и необходимости менять подходы к регулированию отрасли, заявил губернатор Камчатского края... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T05:35+0300

2026-11-26T05:35+0300

2026-11-26T05:35+0300

россия

промышленность

камчатский край

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Путина-2027 станет показателем глубины проблем лососевого промысла и необходимости менять подходы к регулированию отрасли, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. "Именно путина лососевая 2027 года станет тем триггером, по которому мы сможем судить, насколько глубокие проблемы нас ожидают в этом виде рыболовства и насколько радикальные решения нам нужно принимать для сохранения этого ценного ресурса на долгосрочную перспективу", — сказал Солодов. По словам губернатора, итоги сезона 2026 года вызывают серьезную обеспокоенность. Для Камчатки лососевый промысел — основа рыбохозяйственной деятельности, от его результатов зависит не только работа предприятий, но и стабильность прибрежных поселков и отдаленных территорий. Солодов отметил, что в нынешних условиях прогнозировать подходы лосося стало сложнее из-за объективных факторов. Поэтому региону предстоит оценить первые прогнозы на 2027 год и с учетом ожидаемых объемов выстроить дальнейшую работу. Губернатор подчеркнул, что при принятии решений важно учитывать сразу две задачи: сохранить популяцию лосося и обеспечить стабильную работу рыбопромышленных предприятий, от которых зависит экономика прибрежных территорий.

камчатский край

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россия, промышленность, камчатский край, камчатка