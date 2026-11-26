https://1prime.ru/20261126/solodovyj-875565948.html
Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке
Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке - 26.11.2026, ПРАЙМ
Солодов рассказал о проблемах лососевого промысла на Камчатке
Путина-2027 станет показателем глубины проблем лососевого промысла и необходимости менять подходы к регулированию отрасли, заявил губернатор Камчатского края... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T05:35+0300
2026-11-26T05:35+0300
2026-11-26T05:35+0300
россия
промышленность
камчатский край
камчатка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875565948.jpg?1795660549
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Путина-2027 станет показателем глубины проблем лососевого промысла и необходимости менять подходы к регулированию отрасли, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.
"Именно путина лососевая 2027 года станет тем триггером, по которому мы сможем судить, насколько глубокие проблемы нас ожидают в этом виде рыболовства и насколько радикальные решения нам нужно принимать для сохранения этого ценного ресурса на долгосрочную перспективу", — сказал Солодов.
По словам губернатора, итоги сезона 2026 года вызывают серьезную обеспокоенность. Для Камчатки лососевый промысел — основа рыбохозяйственной деятельности, от его результатов зависит не только работа предприятий, но и стабильность прибрежных поселков и отдаленных территорий.
Солодов отметил, что в нынешних условиях прогнозировать подходы лосося стало сложнее из-за объективных факторов. Поэтому региону предстоит оценить первые прогнозы на 2027 год и с учетом ожидаемых объемов выстроить дальнейшую работу.
Губернатор подчеркнул, что при принятии решений важно учитывать сразу две задачи: сохранить популяцию лосося и обеспечить стабильную работу рыбопромышленных предприятий, от которых зависит экономика прибрежных территорий.
камчатский край
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, камчатский край, камчатка
РОССИЯ, Промышленность, Камчатский край, КАМЧАТКА
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Путина-2027 станет показателем глубины проблем лососевого промысла и необходимости менять подходы к регулированию отрасли, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.
"Именно путина лососевая 2027 года станет тем триггером, по которому мы сможем судить, насколько глубокие проблемы нас ожидают в этом виде рыболовства и насколько радикальные решения нам нужно принимать для сохранения этого ценного ресурса на долгосрочную перспективу", — сказал Солодов.
По словам губернатора, итоги сезона 2026 года вызывают серьезную обеспокоенность. Для Камчатки лососевый промысел — основа рыбохозяйственной деятельности, от его результатов зависит не только работа предприятий, но и стабильность прибрежных поселков и отдаленных территорий.
Солодов отметил, что в нынешних условиях прогнозировать подходы лосося стало сложнее из-за объективных факторов. Поэтому региону предстоит оценить первые прогнозы на 2027 год и с учетом ожидаемых объемов выстроить дальнейшую работу.
Губернатор подчеркнул, что при принятии решений важно учитывать сразу две задачи: сохранить популяцию лосося и обеспечить стабильную работу рыбопромышленных предприятий, от которых зависит экономика прибрежных территорий.