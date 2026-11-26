https://1prime.ru/20261126/soratniki-875578333.html
Бывшие соратники Маска разработали технологию прогнозирования будущего ИИ
Бывшие соратники Маска разработали технологию прогнозирования будущего ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Бывшие соратники Маска разработали технологию прогнозирования будущего ИИ
Бывшие соратники американского предпринимателя Илона Маска разработали технологию, позволяющую обучать искусственный интеллект прогнозированию будущих событий с | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:55+0300
2026-11-26T12:55+0300
2026-11-26T12:55+0300
технологии
xai
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывшие соратники американского предпринимателя Илона Маска разработали технологию, позволяющую обучать искусственный интеллект прогнозированию будущих событий с помощью архивных данных интернета, сообщила основанная ими компания Epochal.
"Мы создаем машину времени для интернета, чтобы моделировать прошлое и научить ИИ предсказывать будущее", - говорится в заявлении компании.
Разработанная за 90 дней система Time Portal позволяет ИИ искать и изучать информацию в интернете в том виде, в котором она была доступна на конкретную дату в прошлом. Система охватывает более триллиона интернет-страниц за 30 с лишним лет, при этом изменения на наиболее часто обновляемых сайтах фиксируются с точностью до минуты.
Для проверки технологии разработчики предложили ИИ ответить на 347 вопросов с платформ прогнозирования Kalshi и Polymarket. Спустя несколько недель эксперимент повторили с использованием Time Portal, ограничив доступ ИИ к информации, появившейся после первоначального прогнозирования. Существенных расхождений между результатами двух экспериментов выявлено не было.
В компании считают, что способность искусственного интеллекта прогнозировать события лучше человека может преобразить практически все отрасли. Разработчики уже открыли ограниченный бесплатный доступ к технологии.
В команду Epochal вошли Годун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс, участвовавшие в создании компании Маска xAI.
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технологии, xai
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывшие соратники американского предпринимателя Илона Маска разработали технологию, позволяющую обучать искусственный интеллект прогнозированию будущих событий с помощью архивных данных интернета, сообщила основанная ими компания Epochal.
"Мы создаем машину времени для интернета, чтобы моделировать прошлое и научить ИИ предсказывать будущее", - говорится в заявлении компании.
Разработанная за 90 дней система Time Portal позволяет ИИ искать и изучать информацию в интернете в том виде, в котором она была доступна на конкретную дату в прошлом. Система охватывает более триллиона интернет-страниц за 30 с лишним лет, при этом изменения на наиболее часто обновляемых сайтах фиксируются с точностью до минуты.
Для проверки технологии разработчики предложили ИИ ответить на 347 вопросов с платформ прогнозирования Kalshi и Polymarket. Спустя несколько недель эксперимент повторили с использованием Time Portal, ограничив доступ ИИ к информации, появившейся после первоначального прогнозирования. Существенных расхождений между результатами двух экспериментов выявлено не было.
В компании считают, что способность искусственного интеллекта прогнозировать события лучше человека может преобразить практически все отрасли. Разработчики уже открыли ограниченный бесплатный доступ к технологии.
В команду Epochal вошли Годун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс, участвовавшие в создании компании Маска xAI.