https://1prime.ru/20261126/sovet-875578520.html

"Уралкалий" объявил о смене гендиректора с 4 декабря

"Уралкалий" объявил о смене гендиректора с 4 декабря - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Уралкалий" объявил о смене гендиректора с 4 декабря

Совет директоров "Уралкалия" назначил Андрея Шпилевого новым генеральным директором компании, он займет пост с 4 декабря - после завершения полномочий Виталия... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:07+0300

2026-11-26T13:07+0300

2026-11-26T13:09+0300

промышленность

пермский край

уралкалий

уралхим

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875578520.jpg?1795687785

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Уралкалия" назначил Андрея Шпилевого новым генеральным директором компании, он займет пост с 4 декабря - после завершения полномочий Виталия Лаука, сообщила компания. "ПАО "Уралкалий"... один из крупнейших мировых производителей калия, информирует об изменениях в составе менеджмента. В соответствии с решением совета директоров с 4 декабря 2026 года должность генерального директора компании займет Андрей Шпилевой, ранее работавший директором рудоуправления БКПРУ-4 "Уралкалия", - говорится в сообщении. На этой позиции он сменит Виталия Лаука, полномочия которого завершатся 3 декабря. Отмечается, что Лаук впоследствии возглавит совет директоров "Уралкалия". "В роли председателя совета директоров я продолжу осуществлять комплексную поддержку "Уралкалия" и взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами", - приводятся в сообщении слова Лаука. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в группу "Уралхим". Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Пермском крае - Березниках и Соликамске.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, пермский край, уралкалий, уралхим