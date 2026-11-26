https://1prime.ru/20261126/spacex-875574828.html

Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX

Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX - 26.11.2026, ПРАЙМ

Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции его компании SpaceX. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:52+0300

2026-11-26T11:52+0300

2026-11-26T11:52+0300

общество

сша

spacex

xai

https://img.cdn1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции его компании SpaceX. "Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании, а одну от меня лично", - написал Маск в соцсети Х. Позднее предприниматель добавил, что акции от компании будет переданы в следующем месяце, а от него самого в июне следующего года. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, spacex, xai