https://1prime.ru/20261126/spacex-875574828.html
Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX
Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX - 26.11.2026, ПРАЙМ
Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX
Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции его компании SpaceX. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:52+0300
2026-11-26T11:52+0300
2026-11-26T11:52+0300
общество
сша
spacex
xai
https://img.cdn1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции его компании SpaceX. "Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании, а одну от меня лично", - написал Маск в соцсети Х. Позднее предприниматель добавил, что акции от компании будет переданы в следующем месяце, а от него самого в июне следующего года. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, spacex, xai
Общество , США, SpaceX, xAI
Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX
Маск пообещал, что каждый ребенок в США получит по две акции его компании SpaceX