https://1prime.ru/20261126/stavka-875584246.html
Ставка RUONIA 25 ноября выросла до 14,01%
Ставка RUONIA 25 ноября выросла до 14,01% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 25 ноября выросла до 14,01%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 ноября, увеличилась на 0,02 | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:41+0300
2026-11-26T14:41+0300
2026-11-26T14:41+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 ноября, увеличилась на 0,02 процентного пункта и составила 14,01%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общей суммой 1,076 триллиона рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 ноября, увеличилась на 0,02 процентного пункта и составила 14,01%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общей суммой 1,076 триллиона рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.