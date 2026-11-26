https://1prime.ru/20261126/stavropole-875586150.html

Инвестиции в экономику Ставрополья за 10 лет превысили два триллиона рублей

Инвестиции в экономику Ставрополья за 10 лет превысили два триллиона рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в экономику Ставрополья за 10 лет превысили два триллиона рублей

Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за последние 10 лет превысил 2 триллиона рублей, показатель за 2026 год приблизится к 450 миллиардам рублей,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:18+0300

россия

ставропольский край

инвестиции

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875586150.jpg?1795695482

ЕССЕНТУКИ, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за последние 10 лет превысил 2 триллиона рублей, показатель за 2026 год приблизится к 450 миллиардам рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция губернатора Ставропольского, которая была посвящена в том числе экономическому развитию региона. По словам главы региона, перспективными направлениями для края остаются сельское хозяйство, переработка растениеводческой и садоводческой продукции, производство удобрений, развитие санаториев, логистики и машиностроения. "В инвестициях начинали со 123 миллиардов (рублей ред.), в прошлый год закончили 426 миллиардов, в этом году мы к 450 (миллиардам рублей - ред.) подойдем. Если говорить общую сумму инвестиций, то за 10 лет это будет больше двух триллионов", - сказал Владимиров. Он отметил, что в Ставропольском крае реализуют в том числе проекты по переработке гороха и яблок, а также развитию логистических центров для хранения и сортировки сельскохозяйственной продукции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставропольский край, инвестиции