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Stellantis может вновь приостановить работу нескольких заводов в Европе

Stellantis может вновь приостановить работу нескольких заводов в Европе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Stellantis может вновь приостановить работу нескольких заводов в Европе

Транснациональный автомобильный концерн Stellantis может вновь приостановить работу нескольких заводов в Европе из-за конкуренции со стороны Китая, роста... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:38+0300

2026-11-26T21:38+0300

2026-11-26T21:38+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis может вновь приостановить работу нескольких заводов в Европе из-за конкуренции со стороны Китая, роста издержек и слабого спроса, сообщает Блумберг со ссылкой на представителя компании. Ранее в сентябре французская газета Echos сообщала о намерении компании из-за дефицита комплектующих приостановить на одну-две недели работу на предприятиях в Ренне, Сошо и Мюлузе, на которых производятся электромобили. "Компания Stellantis NV планирует в ближайшие недели новые приостановки работы ряда своих европейских предприятий. Автопроизводитель сталкивается с растущей конкуренцией, высокими издержками и слабым спросом на некоторые модели", - пишет Блумберг. Агентство поясняет, что, по мнению ряда аналитиков и представителей профсоюзов, усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей негативно сказывается на спросе на некоторые модели концерна. Блумберг указывает, что приостановка работы затронет завод во французском Мюлузе, где производится компактный семейный автомобиль Peugeot 308. Его планируется закрыть на несколько дней в декабре, а также в период с 23 декабря по 11 января. Кроме того, работа завода во французском Ренне, выпускающем кроссовер Citroen C5 Aircross, может быть приостановлена с вечера 18 декабря по 5 января с возможным продлением срока. Блумберг указывает, что на этой неделе Stellantis также объявила о планах сократить около 500 временных рабочих мест на своем французском заводе в Сошо во Франции начиная с января 2027 года из-за сложных условий, характеризующихся "появлением новых, агрессивных конкурентов". Бумаги компании подорожали на 8,8% по итогам четверга, несмотря на новости о конкуренции и возможных сокращениях. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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бизнес, европа, китай, франция, stellantis, citroen, fiat