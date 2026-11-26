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Стоимость передовых моделей ИИ постоянно увеличивается, заявил Путин
Стоимость передовых моделей ИИ постоянно увеличивается, заявил Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость передовых моделей ИИ постоянно увеличивается, заявил Путин
Стоимость передовых фундаментальных моделей искусственного интеллекта постоянно увеличивается, заявил президент России Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T18:51+0300
2026-11-26T19:00+0300
технологии
казахстан
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость передовых фундаментальных моделей искусственного интеллекта постоянно увеличивается, заявил президент России Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер. "Что касается самых передовых, фундаментальных моделей (ИИ - ред.), то их стоимость постоянно увеличивается, строятся гигантские вычислительные центры", - сказал Путин на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость передовых фундаментальных моделей искусственного интеллекта постоянно увеличивается, заявил президент России Владимир Путин.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбер.
"Что касается самых передовых, фундаментальных моделей (ИИ - ред.), то их стоимость постоянно увеличивается, строятся гигантские вычислительные центры", - сказал Путин на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире Сбера в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.