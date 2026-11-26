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Российский страховой рынок за первое полугодие: премии выросли, прибыль упала

Российский страховой рынок за первое полугодие: премии выросли, прибыль упала - 26.11.2026, ПРАЙМ

Российский страховой рынок за первое полугодие: премии выросли, прибыль упала

По данным Банка России и расчётам системы "БИР-Аналитик", страховой рынок России в январе–июне 2026 года нарастил сборы до 2 021,71 млрд рублей — на 14,4%... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:15+0300

2026-11-26T15:15+0300

2026-11-26T15:15+0300

статья

страхование

бизнес

финансы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. По данным Банка России и расчётам системы "БИР-Аналитик", страховой рынок России в январе–июне 2026 года нарастил сборы до 2 021,71 млрд рублей — на 14,4% больше, чем годом ранее. Однако выплаты увеличились ещё быстрее — на 16%, до 1 342,72 млрд рублей, а чистая прибыль страховщиков сократилась почти на треть, до 206,50 млрд рублей (−28,4%). Главный вызов отрасли — превратить двузначный рост премий в устойчивую прибыльность.Премии растут, но прибыльность снижаетсяПо итогам первого полугодия 2026 года страховой рынок продемонстрировал парадоксальную динамику: двузначный рост премий сопровождался снижением прибыльности. Рентабельность активов уменьшилась до 6,2% против 9,0% годом ранее (−2,8 п.п.); рентабельность капитала снизилась на 11,2 п.п. — до 21,2% (против 32,4% в 2025 году).Согласно пояснениям Банка России, причины падения прибыли связаны с уменьшением результата от страховой деятельности, прежде всего в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, а также с ростом убыточности отдельных страховщиков в этом сегменте. Инвестиционная деятельность тоже дала меньший результат из-за отрицательной переоценки финансовых инструментов на фоне ухудшения динамики долгового рынка. Дополнительное давление оказывают высокая ключевая ставка на уровне 14,0% (с 27 июля 2026 года) и инфляция на уровне 6,3% (август 2026 года).Высокая ключевая ставка сдерживает кредитную активность и развитие кредитного страхования, но одновременно поддерживает доходность финансовых вложений страховщиков и привлекательность сберегательных продуктов страхования жизни. Инфляция же повышает стоимость страховых случаев (ремонта автомобилей, запасных частей и медицинских услуг), что сводит на нет эффект от роста премий: номинальный рост рынка не переходит в сопоставимый рост финансового результата.Страхование жизни: от страхового продукта к инструменту сбереженийГлавным структурным феноменом 2026 года стало страхование жизни. Банк России прямо назвал этот сегмент "драйвером роста отрасли". В январе–июне 2026 года премии в сегменте достигли 1 133,73 млрд рублей, увеличившись на 19,3% по сравнению с первым полугодием 2025 года. По данным "БИР-Аналитик", на страхование жизни пришлось 56% всех собранных премий, тогда как на страхование иное, чем страхование жизни, — 44% (887,98 млрд рублей, +8,8%).Страхование жизни всё заметнее выходит за рамки классического страхового продукта и интегрируется в систему финансовых сбережений населения. Накопительное страхование жизни в первом полугодии 2026 года напрямую конкурировало с банковскими инструментами денежных накоплений и стало главным двигателем рынка. Объём сборов по накопительному страхованию жизни вырос до 864,05 млрд рублей (+66,73%). При этом, по данным Банка России, накопительное страхование жизни в основном оформлялось на срок до одного года с гарантированной доходностью и единовременным взносом; у половины таких договоров средний чек превышал 10 млн рублей.В то же время инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) обвалилось: сборы сократились до 177,39 млрд рублей (−56,13%). Это следствие запрета на новые продажи классического ИСЖ, вступившего в силу 1 января 2026 года. Динамика этого сегмента теперь определяется только взносами по ранее заключённым договорам с возможностью пополнения.Страхование иное, чем страхование жизни: рост премий на фоне опережающего увеличения выплатВ сегменте страхования иного, чем страхование жизни, премии выросли на 8,8% — до 887,98 млрд рублей. По данным "БИР-Аналитик", добровольное медицинское страхование (ДМС) остаётся крупнейшим отдельным сегментом страхования иного, чем страхование жизни: на него приходится около 20% собранных за полугодие премий. На долю ОСАГО и автокаско приходится по 19%. Таким образом, автострахование в целом занимает 38% премий по страхованию иному, чем страхование жизни.В совокупности ДМС, автокаско и ОСАГО сформировали около 58% премий сегмента. Остальные 42% распределились между страхованием от несчастных случаев, страхованием гражданской ответственности, страхованием имущества и другими видами.Темпы роста по трём ключевым направлениям были неоднородными. Наиболее высокие темпы продемонстрировало автокаско: премии увеличились на 11,45%, до 166,73 млрд рублей. ДМС выросло на 10,6%, до 178,48 млрд рублей. Прирост по ОСАГО оказался более умеренным — 6,3%, а объём премий составил 166,39 млрд рублей.Однако рост премий сопровождался увеличением выплат по всем трём видам. В ДМС и ОСАГО выплаты росли быстрее сборов. По данным "БИР-Аналитик", в ДМС выплаты увеличились на 15,4%, что на 4,8 п.п. выше темпа роста премий. В ОСАГО выплаты выросли на 10,1%, опережая рост премий на 3,8 п.п. В автокаско ситуация более благоприятная: после скачка выплат на 42,7% в первом полугодии 2025 года темп их прироста в 2026 году замедлился до 7,0%, что положительно отразилось на соотношении премий и выплат.ДМС: восстановление после падения и высокая концентрацияДМС в первом полугодии 2026 года показало восстановительную динамику. Если в январе–июне 2025 года премии сократились на 6,7%, до 161,33 млрд рублей, то в 2026 году они выросли на 10,6%, до 178,48 млрд рублей. По расчётам "БИР-Аналитик", объём сборов не только компенсировал прошлогоднее падение, но и превысил уровень первого полугодия 2024 года на 3,2%.Рост ДМС происходил на фоне увеличения числа застрахованных лиц и удорожания медицинских услуг. Общее количество застрахованных по договорам ДМС увеличилось на 3,9 млн человек (+17,7%) и достигло 25,9 млн человек. Прирост был полностью обеспечен сегментом "иные граждане": число застрахованных в нём выросло на 35,5%, до 16,4 млн человек. Число застрахованных работников по корпоративным программам осталось без изменений — 7 млн человек, однако этот сегмент обеспечивает более 80% сборов. Средняя премия на одного застрахованного по корпоративным договорам выросла на 1,3 тыс. рублей год к году — до 7,2 тыс. рублей.Выездное ДМС, напротив, сократилось: количество застрахованных лиц, выезжающих за рубеж, упало на 13,8%, до 2,5 млн человек, несмотря на рост туристических поездок.Рынок ДМС характеризуется высокой концентрацией. Лидером сегмента является СОГАЗ: компания собрала 60,59 млрд рублей премий, или 33,95% рынка. На втором месте — АльфаСтрахование (14,16%), далее следуют РЕСО-Гарантия (9,24%), ВСК (7,13%) и Ингосстрах (5,59%). Пять крупнейших страховщиков контролируют около 70,10% премий ДМС.В сегменте выездного ДМС лидирует Ингосстрах с премиями 659,02 млн рублей (39,04% совокупных сборов пяти крупнейших участников). Сбербанк страхование и Росгосстрах занимают второе и третье места с долями 17,40% и 16,75% соответственно.ОСАГО: выплаты растут быстрее премийДля ОСАГО главным вызовом 2026 года стало восстановление баланса между тарифом и стоимостью страхового риска. По данным Банка России, объём взносов по ОСАГО в первом полугодии 2026 года вырос до 166,39 млрд рублей (+6,3% год к году). Годом ранее прирост составлял лишь 1,0%. За два года — с первого полугодия 2024 года по первое полугодие 2026 года — премии увеличились на 11,48 млрд рублей, или на 7,4%.Увеличение сборов происходит на фоне восстановления спроса на автомобили. Однако одновременно растёт давление на страховщиков со стороны выплат и стоимости урегулирования убытков. Общий объём выплат по ОСАГО за январь–июнь 2026 года составил 119,71 млрд рублей (+10,1%). Выплаты растут быстрее премий примерно на 3,8 п.п.В отчётном периоде было заключено 34,1 млн договоров ОСАГО, заявлено 1,1 млн страховых случаев, отказано в выплате по 24,2 тыс. договоров. Средний размер выплаты по классическому полису ОСАГО для обычного автовладельца достиг 121 тыс. рублей (+10,3%).По предварительным оценкам Банка России, обновлённая Единая методика определения расходов на восстановительный ремонт, которая применяется с 11 июля 2026 года, будет способствовать росту расчётной стоимости ремонта и, соответственно, увеличению средней выплаты по ОСАГО примерно на 10%. Коэффициент убыточности ОСАГО в первом квартале 2026 года составил 98%; значение выше 100% свидетельствует о заведомой убыточности.Рынок ОСАГО концентрирован: на долю АльфаСтрахования, Ингосстраха и РЕСО-Гарантии приходится 46,4% сборов. АльфаСтрахование лидирует с долей 17,49%, далее следуют Ингосстрах (15,54%) и РЕСО-Гарантия (13,37%). Ещё четыре крупных страховщика — ВСК, Росгосстрах, СОГАЗ и ГСК "Югория" — занимают от 5,35% до 7,61% каждый. В совокупности семь крупнейших участников сформировали 72,33% премий сегмента.Добровольное сельхозстрахование: выплаты почти сравнялись с премиямиВ первом полугодии 2026 года объём добровольного сельскохозяйственного страхования увеличивался умеренными темпами: премии выросли на 10%, до 6,72 млрд рублей. Однако выплаты увеличились в два раза быстрее — на 20,34%, до 6,45 млрд рублей. По данным "БИР-Аналитик", на каждые 100 рублей премий приходилось около 96 рублей выплат. За два года выплаты выросли более чем в 2,25 раза — на 125,52%.На динамику повлияли реализовавшиеся сельскохозяйственные риски и крупные страховые события, включая ущерб от чрезвычайных ситуаций в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Система страховой защиты АПК с господдержкой остаётся основой рынка: на такие договоры пришлось 81,97% премий (5,51 млрд рублей) и 76,08% выплат (4,91 млрд рублей).Пять крупнейших компаний обеспечивают 86,36% сборов по субсидируемым договорам. Абсолютный лидер — РСХБ-Страхование с долей 35,63%. Вместе с АльфаСтрахованием две компании формируют 57,34% премий по договорам с господдержкой.В сегменте без государственной поддержки концентрация ещё выше: объём премий составил около 1,21 млрд рублей (18,03% от общего объёма), а на РСХБ-Страхование приходилось 78,14% совокупных сборов.Каналы продаж: банки всё ещё доминируют, но растут прямые и онлайн-продажиВ структуре продаж по итогам первого полугодия 2026 года доля посредников сократилась до 76,4% совокупных премий. Произошло это в основном за счёт снижения доли кредитных организаций (до 48,8%) и агентов — физических лиц (до 12,0%). Сокращение банковского канала связано с прекращением продаж инвестиционного страхования жизни через кредитные организации. Несмотря на снижение на 2,2 п.п., почти половина премий по-прежнему приходится на банковский канал.Одновременно частично восстановились прямые продажи: их доля выросла с 20,9% в первом полугодии 2025 года до 23,6% в первом полугодии 2026 года (+2,7 п.п.) — это наиболее существенный прирост среди всех каналов. Роль физических лиц как посредников продолжает снижаться: с 18,3% в первом полугодии 2023 года до 12,0% в первом полугодии 2026 года, то есть на 6,3 п.п.Страховые брокеры усилили позиции: их доля выросла до 3,2% (+0,7 п.п. за год), практически вернувшись к уровню 2023 года. Доля прочих посредников увеличилась до 7,0% после снижения до 6,2% в 2025 году.Цифровизация набирает темпы. По данным Банка России, страховщики заключили 186,23 млн договоров, причём 90% (167,93 млн) пришлось на договоры с гражданами. Электронная форма заключения договоров сформировала 23,3% совокупного объёма премий, тогда как на бумажные договоры приходилось 76,7%. Основной вклад в онлайн-продажи вносят договоры с кредитными организациями: на них пришлось 12,8% собранных премий, или более половины (55%) от всего объёма электронных продаж. В сегменте физических лиц электронная форма обеспечивает около 2,5% премий, тогда как основная часть (9,5%) приходится на бумажные договоры.Регулирование: новые правила для страхования жизни, ОСАГО и защиты клиентовВ 2026 году российский страховой рынок проходит этап преобразований. С 1 января 2026 года введён полный запрет на заключение новых договоров классического инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за массового навязывания сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. С 1 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ, вводящий новый вид инвестиционного страхования жизни — страхование жизни с доходностью, включающее продукты с объявленной и расчётной доходностью.11 июля 2026 года вступили в силу изменения Банка России в Единую методику определения расходов на восстановительный ремонт повреждённых автомобилей при выплатах по ОСАГО. Новые цены на запасные части будут применяться с 19 сентября 2026 года.С 1 января 2027 года будет официально расширена система гарантирования вкладов для продуктов добровольного страхования жизни с гарантированной и расчётной доходностью. Предельный лимит страхового покрытия при наступлении риска смерти составит 10 млн рублей, а по иным зафиксированным рискам — 2,8 млн рублей в отношении каждого застрахованного лица.ЗаключениеПервое полугодие 2026 года стало периодом перестройки российского страхового рынка. Двузначный рост премий обеспечивается за счёт переориентации спроса на накопительные продукты страхования жизни, восстановления ДМС и автострахования. Однако рост выплат, инфляционное удорожание страховых случаев и снижение инвестиционных результатов уменьшают прибыльность. Главная задача отрасли во второй половине года — найти баланс между тарифами и убытками, особенно в ОСАГО и ДМС, а также адаптироваться к новым регуляторным правилам.

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страхование, бизнес, финансы