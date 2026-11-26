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Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ

Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ

Страны еврозоны согласовали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также кандидатуры Лоранс... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:35+0300

2026-11-26T20:35+0300

2026-11-26T20:35+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны еврозоны согласовали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также кандидатуры Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в исполнительный совет регулятора, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта. "Государства еврозоны договорились рекомендовать Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя ЕЦБ, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в качестве членов исполнительного совета ЕЦБ", - написал Кошта в соцсети X. Он пояснил, что предложит Евросовету начать консультации с Европарламентом и советом управляющих ЕЦБ. По словам Кошты, это позволит официально назначить новое руководство европейского регулятора на декабрьском саммите ЕС. Эрнандес де Кос должен сменить Кристин Лагард, которая ранее объявила о намерении досрочно покинуть пост главы ЕЦБ в феврале 2027 года. Эрнандес де Кос ранее возглавлял Банк Испании, а в настоящее время руководит Банком международных расчетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, кристин лагард, ецб, евросовет, ес