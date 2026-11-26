https://1prime.ru/20261126/strana-875602669.html
Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ
Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Страны еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ
Страны еврозоны согласовали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также кандидатуры Лоранс... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:35+0300
2026-11-26T20:35+0300
2026-11-26T20:35+0300
финансы
мировая экономика
кристин лагард
ецб
евросовет
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875602669.jpg?1795714514
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны еврозоны согласовали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также кандидатуры Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в исполнительный совет регулятора, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.
"Государства еврозоны договорились рекомендовать Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя ЕЦБ, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в качестве членов исполнительного совета ЕЦБ", - написал Кошта в соцсети X.
Он пояснил, что предложит Евросовету начать консультации с Европарламентом и советом управляющих ЕЦБ.
По словам Кошты, это позволит официально назначить новое руководство европейского регулятора на декабрьском саммите ЕС.
Эрнандес де Кос должен сменить Кристин Лагард, которая ранее объявила о намерении досрочно покинуть пост главы ЕЦБ в феврале 2027 года.
Эрнандес де Кос ранее возглавлял Банк Испании, а в настоящее время руководит Банком международных расчетов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, кристин лагард, ецб, евросовет, ес
Финансы, Мировая экономика, Кристин Лагард, ЕЦБ, Евросовет, ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны еврозоны согласовали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также кандидатуры Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в исполнительный совет регулятора, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.
"Государства еврозоны договорились рекомендовать Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя ЕЦБ, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера в качестве членов исполнительного совета ЕЦБ", - написал Кошта в соцсети X.
Он пояснил, что предложит Евросовету начать консультации с Европарламентом и советом управляющих ЕЦБ.
По словам Кошты, это позволит официально назначить новое руководство европейского регулятора на декабрьском саммите ЕС.
Эрнандес де Кос должен сменить Кристин Лагард, которая ранее объявила о намерении досрочно покинуть пост главы ЕЦБ в феврале 2027 года.
Эрнандес де Кос ранее возглавлял Банк Испании, а в настоящее время руководит Банком международных расчетов.