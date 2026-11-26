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Суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки" 5,44 миллиарда рублей
Суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки" 5,44 миллиарда рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки" 5,44 миллиарда рублей
Томский арбитражный суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки", бывшего владельца холдинга "КДВ групп" Дениса Штенгелова, который внесен в перечень... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:07+0300
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НОВОСИБИРСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Томский арбитражный суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки", бывшего владельца холдинга "КДВ групп" Дениса Штенгелова, который внесен в перечень террористов и экстремистов, 5,44 миллиарда рублей по иску его бывших бизнес-структур, сообщает инстанция. Структуры холдинга "КДВ групп"- ОАО "КДВ", АО "Боавишта" и АО "Кондитерус ком" в суде потребовали взыскать со Штенгелова 5,44 миллиарда рублей в рамках признания ряда сделок недействительными. "Иск удовлетворить полностью", - говорится на сайте в сообщении о решении суда, принятом в четверг. В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил. В августе 2026 года кассационный суд признал решение законным. Николай Штенгелов и его сын Денис, являющийся гражданином Австралии, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг внес объединение Штенгеловых в перечень террористов и экстремистов.
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бизнес, общество , москва, австралия, мосгорсуд, росфинмониторинг
Бизнес, Общество , МОСКВА, АВСТРАЛИЯ, Мосгорсуд, Росфинмониторинг
Суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки" 5,44 миллиарда рублей
Суд взыскал с создателя бренда "Кириешки" Дениса Штенгелова 5,44 миллиарда рублей
НОВОСИБИРСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Томский арбитражный суд взыскал с одного из создателей бренда "Кириешки", бывшего владельца холдинга "КДВ групп" Дениса Штенгелова, который внесен в перечень террористов и экстремистов, 5,44 миллиарда рублей по иску его бывших бизнес-структур, сообщает инстанция.
Структуры холдинга "КДВ групп"- ОАО "КДВ", АО "Боавишта" и АО "Кондитерус ком" в суде потребовали взыскать со Штенгелова 5,44 миллиарда рублей в рамках признания ряда сделок недействительными.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится на сайте в сообщении о решении суда, принятом в четверг.
В октябре 2025 года Тверской суд Москвы
по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
В феврале Мосгорсуд
решение районного суда утвердил. В августе 2026 года кассационный суд признал решение законным.
Николай Штенгелов и его сын Денис, являющийся гражданином Австралии
, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг
внес объединение Штенгеловых в перечень террористов и экстремистов.