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Суд 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к SEFE Energy
Суд 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к SEFE Energy - 26.11.2026, ПРАЙМ
Суд 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к SEFE Energy
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к компании SEFE Energy, | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:31+0300
2026-11-26T09:31+0300
2026-11-26T09:31+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к компании SEFE Energy, которая входит в национализированную правительством Германии SEFE (Securing Energy for Europe, бывшую Gazprom Germania GmbH), следует из материалов дела.
"Принять к производству… исковое заявление… Дата и время судебного заседания 21.01.2027 09.40", - сообщается в карточке дела.
Текст соответствующего определения суда с указанием исковых требований пока не опубликован. Ранее в картотеке лишь указывались истец и ответчик.
При этом ранее, в июне, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" к SEFE Marketing & Trading (также входит в SEFE) о запрете продолжать с ним арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, сообщалось тогда в картотеке арбитражных дел.
В случае нарушения антиискового запрета в пользу ООО "Газпром экспорт" с SEFE Marketing & Trading взыскивается более 601 миллиона евро, определил арбитражный суд Петербурга.
Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены "гарантировать энергобезопасность" Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января рассмотрит иск "Газпром экспорта" к компании SEFE Energy, которая входит в национализированную правительством Германии SEFE (Securing Energy for Europe, бывшую Gazprom Germania GmbH), следует из материалов дела.
"Принять к производству… исковое заявление… Дата и время судебного заседания 21.01.2027 09.40", - сообщается в карточке дела.
Текст соответствующего определения суда с указанием исковых требований пока не опубликован. Ранее в картотеке лишь указывались истец и ответчик.
При этом ранее, в июне, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" к SEFE Marketing & Trading (также входит в SEFE) о запрете продолжать с ним арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, сообщалось тогда в картотеке арбитражных дел.
В случае нарушения антиискового запрета в пользу ООО "Газпром экспорт" с SEFE Marketing & Trading взыскивается более 601 миллиона евро, определил арбитражный суд Петербурга.
Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены "гарантировать энергобезопасность" Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.