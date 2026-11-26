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Суд подтвердил незаконность требований Минпромторга к ВТБ
Суд подтвердил незаконность требований Минпромторга к ВТБ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил незаконность требований Минпромторга к ВТБ
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по заявлению ПАО "Северсталь" признали незаконным требование... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:26+0300
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по заявлению ПАО "Северсталь" признали незаконным требование министерства промышленности и торговли РФ к банку ВТБ о возврате субсидии, направленной на поддержку экспортных проектов металлургической компании, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Минпромторга на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы и августовское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
"Северсталь" в 2023 году по соглашениям с ВТБ получила от банка кредиты на общую сумму 40 миллиардов рублей. Кредиты были включены "в перечень субсидированных соглашений по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам".
Субсидирование происходило путем компенсации Минпромторгом банку разницы между рыночной и льготной ставкой по кредитам. Условием предоставления субсидии было обеспечение "Северсталью" величины экспорта в 2023 и 2024 годах в размере полученного финансирования.
Министерство, посчитав, что планируемая величина экспорта к концу 2024 не была достигнута, в конце прошлого года потребовало от ВТБ вернуть субсидию. "Северсталь" обратилась в суд с заявлением, в котором оспорила это требование министерства.
Суды согласились с компанией, что заявленные результаты впоследствии были ею достигнуты в установленный самим министерством для отдельных получателей субсидий так называемый "грейс-период" – до 1 июля 2025 года, и этот период распространяется на соглашения с "Северсталью".
В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Северстали" к ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей. Основания исковых требований пока не раскрывались, но, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, "иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга".
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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бизнес, россия, москва, алексей мордашов, северсталь, минпромторг, втб
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Мордашов, Северсталь, Минпромторг, ВТБ
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по заявлению ПАО "Северсталь" признали незаконным требование министерства промышленности и торговли РФ к банку ВТБ о возврате субсидии, направленной на поддержку экспортных проектов металлургической компании, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Минпромторга на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы и августовское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
"Северсталь" в 2023 году по соглашениям с ВТБ получила от банка кредиты на общую сумму 40 миллиардов рублей. Кредиты были включены "в перечень субсидированных соглашений по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам".
Субсидирование происходило путем компенсации Минпромторгом банку разницы между рыночной и льготной ставкой по кредитам. Условием предоставления субсидии было обеспечение "Северсталью" величины экспорта в 2023 и 2024 годах в размере полученного финансирования.
Министерство, посчитав, что планируемая величина экспорта к концу 2024 не была достигнута, в конце прошлого года потребовало от ВТБ вернуть субсидию. "Северсталь" обратилась в суд с заявлением, в котором оспорила это требование министерства.
Суды согласились с компанией, что заявленные результаты впоследствии были ею достигнуты в установленный самим министерством для отдельных получателей субсидий так называемый "грейс-период" – до 1 июля 2025 года, и этот период распространяется на соглашения с "Северсталью".
В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Северстали" к ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей. Основания исковых требований пока не раскрывались, но, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, "иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга".
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).