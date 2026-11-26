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Апелляция отменила взыскание с Костромской верфи 292 миллионов рублей

Апелляция отменила взыскание с Костромской верфи 292 миллионов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Апелляция отменила взыскание с Костромской верфи 292 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:16+0300

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2026-11-26T13:17+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал с ООО "Костромская верфь" более 292 миллионов рублей неосновательного обогащения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, решил оставить иск ГТЛК без рассмотрения. Причины такого решения станут известны после опубликования полного текста постановления апелляционной инстанции. ГТЛК в 2022 году перечислила предприятию аванс на строительство дизельного пассажирского судна "Чайка". Передать судно заказчику верфь должна была до 30 июня 2024 года, однако этого до сих пор не сделала. В иске, поданном в январе, ГТЛК потребовала вернуть неотработанный аванс. Ответчик в суде заявил, что для строительства судна Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен был передать ему задел и материалы с оборудованием, но в полном объеме свои обязательства не исполнил, не переданы, в частности, "существенные комплектующие". Кроме того, из-за международных санкций пришлось менять проект, отметила верфь. Суд первой инстанции установил, что 16 мая 2024 года арбитражным судом Костромской области было принято заявление одного из кредиторов о банкротстве ООО "Костромская верфь". Суд признал обязательства верфи перед ГТЛК, возникшие в конце июня, текущими и полностью удовлетворил иск. Как свидетельствуют данные информационного сервиса "БИР-Аналитик", компания-ответчик находится в Костроме по тому же адресу, что и АО "Костромская верфь". Арбитражный суд Костромской области в октябре удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии акций этого предприятия у нынешних владельцев в доход государства. Дело слушалось в закрытом режиме. АО "Костромская верфь" зарегистрировано в Костроме в 2001 году и занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. С 2023 года компания пребывает в начальной процедуре банкротства. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

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