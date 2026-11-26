https://1prime.ru/20261126/sud-875579973.html

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - 26.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, возбужденному по заявлению частного инвестора Ильи Петрова,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:31+0300

2026-11-26T13:31+0300

2026-11-26T13:43+0300

банки

финансы

бизнес

москва

euroclear bank

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875579973.jpg?1795689824

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, возбужденному по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд удовлетворил соответствующее ходатайство бельгийского банка.Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей.Заявление Петрова поступило в суд в июле. На заседание в четверг он своего представителя не прислал, в то же время письменно сообщил о согласии финансировать процедуру банкротства. Из зачитанного судьей Еленой Богатыревой фрагмента заявления следует, что Петров просил ввести в отношении бельгийского банка процедуру наблюдения.Представитель Euroclear заявил, что российское законодательство не предусматривает введение наблюдения в отношении иностранных лиц. Затем он кратко обосновал заявленное на прошлом заседании в октябре ходатайство о прекращении производства по делу.Он напомнил о предыдущей попытке обанкротить бельгийский банк в России, и в рамках того дела суд установил два обстоятельства, исключающие введение процедуры банкротства в Euroclear. Во-первых, это отсутствие, по словам юриста, компетенции российского суда, во-вторых – антисанкционное регулирование, которое ограничивает "возможность возбуждать дела о банкротстве"."Обстоятельства с тех пор не изменились", - констатировал представитель Euroclear.Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года прекратил производство по первому делу о банкротстве бельгийского банка, инициированному московским АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги, как и бумаги Петрова, были заблокированы из-за международных санкций.Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear нет признаков банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, как отмечал суд, у кредитора сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры.Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует внесудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665".Представители Банка России и Национальный расчетный депозитарий (НРД), привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, москва, euroclear bank