https://1prime.ru/20261126/sud-875581495.html
Суд отложил на март иск "Росатома" по поводу срыва строительства АЭС в Финляндии
Суд отложил на март иск "Росатома" по поводу срыва строительства АЭС в Финляндии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на март иск "Росатома" по поводу срыва строительства АЭС в Финляндии
Арбитражный суд Москвы в четверг отложил на 15 марта рассмотрение иска структур "Росатома", которые требуют взыскать около 227,8 миллиарда рублей с финской... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:01+0300
2026-11-26T14:01+0300
2026-11-26T14:07+0300
финляндия
алексей лихачев
росатом
fennovoima
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг отложил на 15 марта рассмотрение иска структур "Росатома", которые требуют взыскать около 227,8 миллиарда рублей с финской энергетической компании Fortum и производителя стали Outokumpu, следует из материалов, изученных РИА Новости. Причины отложения не сообщаются, разбирательство проходит в закрытом режиме. В "Росатоме" ранее сообщили РИА Новости, что иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа". Иск входящих в структуру "Росатома" АО "ТВЭЛ", АО "Русатом Энерго Интернешнл" и финской RAOS Project Oy к финским Fortum Oyj и Outokumpu Oyj о взыскании задолженности поступил в суд в апреле 2025 года. В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежало "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как отмечали в "Росатоме", "в декабре 2022 года Совет по урегулированию споров подтвердил неправомерность расторжения EPC-контракта заказчиком в одностороннем порядке". В октябре этого года "Росатом" сообщил, что Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал незаконным односторонний разрыв финской Fennovoima контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Комментируя решение, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "Росатом" вправе взыскать с Финляндии всю сумму за расторгнутый ею контракт на АЭС "Ханхикиви-1", это, по его словам. миллиарды долларов. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российской компоновки ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" была компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным. Требования "Росатома" примерно на 3 миллиарда евро из-за отказа Финляндии от строительства АЭС "Ханхикиви-1" рассматриваются международными арбитражами, сообщалось в 2024 году.
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финляндия, алексей лихачев, росатом, fennovoima
ФИНЛЯНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Fennovoima
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг отложил на 15 марта рассмотрение иска структур "Росатома", которые требуют взыскать около 227,8 миллиарда рублей с финской энергетической компании Fortum и производителя стали Outokumpu, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Причины отложения не сообщаются, разбирательство проходит в закрытом режиме.
В "Росатоме" ранее сообщили РИА Новости, что иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа".
Иск входящих в структуру "Росатома" АО "ТВЭЛ", АО "Русатом Энерго Интернешнл" и финской RAOS Project Oy к финским Fortum Oyj и Outokumpu Oyj о взыскании задолженности поступил в суд в апреле 2025 года.
В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежало "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Как отмечали в "Росатоме", "в декабре 2022 года Совет по урегулированию споров подтвердил неправомерность расторжения EPC-контракта заказчиком в одностороннем порядке".
В октябре этого года "Росатом" сообщил, что Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал незаконным односторонний разрыв финской Fennovoima контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1".
Комментируя решение, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "Росатом" вправе взыскать с Финляндии всю сумму за расторгнутый ею контракт на АЭС "Ханхикиви-1", это, по его словам. миллиарды долларов.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российской компоновки ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" была компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
Требования "Росатома" примерно на 3 миллиарда евро из-за отказа Финляндии от строительства АЭС "Ханхикиви-1" рассматриваются международными арбитражами, сообщалось в 2024 году.