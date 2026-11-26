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Названа сумма, которую россияне тратят на обновление детского гардероба
Названа сумма, которую россияне тратят на обновление детского гардероба - 26.11.2026, ПРАЙМ
Названа сумма, которую россияне тратят на обновление детского гардероба
Средний чек на обновление детского гардероба в текущем году в России составляет 3,3 тысячи рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:48+0300
2026-11-26T22:48+0300
2026-11-26T22:48+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средний чек на обновление детского гардероба в текущем году в России составляет 3,3 тысячи рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Банк проанализировал платежи россиян в категориях "детская одежда и обувь", "игрушки и книги" и "парки аттракционов, цирки, аквапарки, зоопарки" с начала текущего года и за аналогичный период 2025 года.
"По данным эквайринговой сети банка, средний чек на обновление детского гардероба в текущем году составляет 3278 рублей", - сказано в исследовании.
При этом платежи в этой категории в текущем году составляют 37% среди остальных анализируемых банком категорий.
На втором месте с долей в 33% – траты на детские впечатления. Сюда входят платежи за визиты в парки аттракционов, цирки, зоопарки. Согласно статистике банка, средний чек на детские развлечения в текущем году составляет 797 рублей.
Третье место в рейтинге трат с долей в 30% занимают расходы на игрушки и книги. По данным банка, средний чек такой покупки в текущем году составляет 871 рубль.
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финансы, бизнес, банки
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средний чек на обновление детского гардероба в текущем году в России составляет 3,3 тысячи рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Банк проанализировал платежи россиян в категориях "детская одежда и обувь", "игрушки и книги" и "парки аттракционов, цирки, аквапарки, зоопарки" с начала текущего года и за аналогичный период 2025 года.
"По данным эквайринговой сети банка, средний чек на обновление детского гардероба в текущем году составляет 3278 рублей", - сказано в исследовании.
При этом платежи в этой категории в текущем году составляют 37% среди остальных анализируемых банком категорий.
На втором месте с долей в 33% – траты на детские впечатления. Сюда входят платежи за визиты в парки аттракционов, цирки, зоопарки. Согласно статистике банка, средний чек на детские развлечения в текущем году составляет 797 рублей.
Третье место в рейтинге трат с долей в 30% занимают расходы на игрушки и книги. По данным банка, средний чек такой покупки в текущем году составляет 871 рубль.