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Таджикистан к 2032 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии

Таджикистан к 2032 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии - 26.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан к 2032 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии

Таджикистан к 2032 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:35+0300

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. Таджикистан к 2032 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. "К 2032 году мы полностью переведем энергетику на возобновляемые источники, а к 2037 году превратим Таджикистан в зеленую страну. Флагманом этой работы является строительство Рогунской ГЭС мощностью 3780 мегаватт. Станция готова почти на 70%", - сказал Расулзода на международном горно-металлургическом форуме в Душанбе. Также Расулзода уточнил, что два агрегата Рогунской ГЭС уже вырабатывают электроэнергию. Третий агрегат планируют запустить в 2027 году. Это позволит стране достичь энергетической независимости. Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.

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