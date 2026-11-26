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Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30%
Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30%
Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30%, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:08+0300
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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30%, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода.
"К 2030 году мы намерены довести долю промышленности в ВВП страны до 30%. При этом экономика сохраняет устойчивость. Рост ВВП ежегодно составляет порядка 8-8,5%", - сказал Расулзода на международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.
По словам премьер-министра Таджикистана, на фоне низкой инфляции - 3,5% рост экономики страны за девять месяцев 2026 года уже достиг 8,3%.
Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.
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россия, таджикистан, душанбе
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе
ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Таджикистан к 2030 году планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 30%, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода.
"К 2030 году мы намерены довести долю промышленности в ВВП страны до 30%. При этом экономика сохраняет устойчивость. Рост ВВП ежегодно составляет порядка 8-8,5%", - сказал Расулзода на международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.
По словам премьер-министра Таджикистана, на фоне низкой инфляции - 3,5% рост экономики страны за девять месяцев 2026 года уже достиг 8,3%.
Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.