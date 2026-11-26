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В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли
В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли
Российские компании обладают значительным опытом и компетенциями в горно-металлургической отрасли, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество с... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:23+0300
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2026-11-26T11:23+0300
промышленность
россия
душанбе
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. Российские компании обладают значительным опытом и компетенциями в горно-металлургической отрасли, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, рассказал РИА Новости министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.
"Горнорудный сектор является драйвером роста национальной экономики и промышленного сектора. Есть много возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества с российскими компаниями, которые обладают высокой компетенцией и значительными финансовыми возможностями", - сказал Кабир на полях международного горно-металлургического форума в Душанбе.
Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.
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промышленность, россия, душанбе, таджикистан
Промышленность, РОССИЯ, Душанбе, ТАДЖИКИСТАН
ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. Российские компании обладают значительным опытом и компетенциями в горно-металлургической отрасли, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, рассказал РИА Новости министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.
"Горнорудный сектор является драйвером роста национальной экономики и промышленного сектора. Есть много возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества с российскими компаниями, которые обладают высокой компетенцией и значительными финансовыми возможностями", - сказал Кабир на полях международного горно-металлургического форума в Душанбе.
Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.