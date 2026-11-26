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В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли

В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Таджикистане оценили опыт российских компаний в горно-металлургической отрасли

Российские компании обладают значительным опытом и компетенциями в горно-металлургической отрасли, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество с... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:23+0300

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промышленность

россия

душанбе

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. Российские компании обладают значительным опытом и компетенциями в горно-металлургической отрасли, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, рассказал РИА Новости министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. "Горнорудный сектор является драйвером роста национальной экономики и промышленного сектора. Есть много возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества с российскими компаниями, которые обладают высокой компетенцией и значительными финансовыми возможностями", - сказал Кабир на полях международного горно-металлургического форума в Душанбе. Третий международный горно-металлургический форум проходит 26 ноября в Душанбе. В рамках заседаний участники обсуждают вопросы привлечения инвестиций в горнопромышленную отрасль республики, расширения международного сотрудничества, внедрения современных технологий в добычу и переработку полезных ископаемых.

душанбе

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промышленность, россия, душанбе, таджикистан