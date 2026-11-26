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Таджикистан и "Росатом" обсудили строительство АЭС в республике

Таджикистан и "Росатом" обсудили строительство АЭС в республике - 26.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и "Росатом" обсудили строительство АЭС в республике

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана и глава представительства "Росатома" в Центральной Азии Дмитрий Константинов обсудили сотрудничество в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:14+0300

2026-11-26T15:14+0300

2026-11-26T15:14+0300

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана и глава представительства "Росатома" в Центральной Азии Дмитрий Константинов обсудили сотрудничество в энергетике и строительство атомной станции в республике, сообщает пресс-служба минэнерго Таджикистана. "В Душанбе состоялась встреча министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумы с заместителем генерального директора представительства государственной корпорации "Росатом" в Центральной Азии Дмитрием Константиновым. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в том числе возможность строительства малых атомных электростанций в Таджикистане", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, стороны уделили особое внимание вопросам изучения технических, экономических и экологических аспектов реализации проекта. Более 90% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается гидроэлектростанциями. Крупнейшим стратегическим энергетическим проектом страны является Рогунская ГЭС проектной мощностью 3 780 МВт. На сегодняшний день ее строительство завершено почти на 70%, два агрегата уже введены в эксплуатацию и подключены к энергосистеме страны, а запуск третьего запланирован на 2027 год.

таджикистан

центральная азия

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мировая экономика, таджикистан, центральная азия, душанбе, росатом