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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались в четверг на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:27+0300

2026-11-26T13:27+0300

2026-11-26T13:27+0300

ормузский пролив

ксир

иран

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ТЕГЕРАН, 26 ноя - ПРАЙМ. Два танкера подорвались в четверг на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). "В первые же часы сегодняшнего дня два танкера-нарушителя подорвались на морских минах к северу от (оманского - ред.) порта Эль-Хасаб и загорелись", - говорится в релизе пресс-службы КСИР. Иранские военные отметили, что одно из судов является супертанкером, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, ксир, иран