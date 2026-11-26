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Глава "Технониколь" указал на проблемы с электронными накладными

Глава "Технониколь" указал на проблемы с электронными накладными - 26.11.2026, ПРАЙМ

Глава "Технониколь" указал на проблемы с электронными накладными

Гендиректор занимающейся производством и продажей стройматериалов группы "Технониколь" Владимир Марков предложил продлить сроки нештрафуемого периода за... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:11+0300

2026-11-26T18:11+0300

2026-11-26T18:14+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор занимающейся производством и продажей стройматериалов группы "Технониколь" Владимир Марков предложил продлить сроки нештрафуемого периода за отсутствие электронных транспортных накладных (ЭТрН) для сферы строительного ритейла. "Пока мы все дублируется бумажками и пытаемся сейчас работать с правительственными организациями, чтобы в целом продлить льготные сроки, потому что много проблем институциональных, то есть той же электронной подписью", - сказал он на всероссийском строительном конгрессе "Создание". По словам Маркова, проблемы с оформлением ЭТрН часто возникают из-за отсутствия мобильной связи в регионах поставки, например на юге России. По статистике компании, сложности возникают примерно с каждой пятой электронной накладной. В России с 1 сентября 2026 года вступил в силу закон, закрепляющий обязательный переход на электронные перевозочные документы. С этого момента бумажные перевозочные и экспедиторские документы постепенно теряют юридическую силу для перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей и грузополучателей. Их должны занять электронные документы, оформляемые исключительно через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. По предложению Минтранса до 1 марта 2027 года действует нештрафуемый период, в течение которого участники, оформившие документы на бумажном носителе вместо электронного формата, не подвергаются штрафным санкциям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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