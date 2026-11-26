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Темпы прироста наличных в обращении в России в октябре замедлились до 1,1%
Темпы прироста наличных в обращении в России в октябре замедлились до 1,1% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Темпы прироста наличных в обращении в России в октябре замедлились до 1,1%
Темпы прироста наличных в обращении (агрегат М0) в России в октябре замедлились до 1,1% с 1,4% месяцем ранее, сообщается в материале Банка России "Денежные... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:08+0300
2026-11-26T18:08+0300
2026-11-26T18:08+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Темпы прироста наличных в обращении (агрегат М0) в России в октябре замедлились до 1,1% с 1,4% месяцем ранее, сообщается в материале Банка России "Денежные агрегаты и кредит экономике".
"Темп прироста денежного агрегата М0 в октябре был ниже и составил 1,1% (1,4% в сентябре)", - сказано там.
Доля наличных в рублевой денежной массе практически не изменилась по сравнению с сентябрем и составила 15,4%, что близко к уровню конца 2024 - начала 2025 года, говорится в материале.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Темпы прироста наличных в обращении (агрегат М0) в России в октябре замедлились до 1,1% с 1,4% месяцем ранее, сообщается в материале Банка России "Денежные агрегаты и кредит экономике".
"Темп прироста денежного агрегата М0 в октябре был ниже и составил 1,1% (1,4% в сентябре)", - сказано там.
Доля наличных в рублевой денежной массе практически не изменилась по сравнению с сентябрем и составила 15,4%, что близко к уровню конца 2024 - начала 2025 года, говорится в материале.