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Новая Зеландия объявила тендер на закупку наземной системы дальнего удара
Новая Зеландия объявила тендер на закупку наземной системы дальнего удара - 26.11.2026, ПРАЙМ
Новая Зеландия объявила тендер на закупку наземной системы дальнего удара
Силы обороны Новой Зеландии объявили тендер на закупку наземной системы дальнего удара с ударными беспилотниками, пусковой установкой и системой управления,... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:06+0300
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вооружения
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оружие
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Силы обороны Новой Зеландии объявили тендер на закупку наземной системы дальнего удара с ударными беспилотниками, пусковой установкой и системой управления, следует из документации. "Силы обороны Новой Зеландии стремятся создать первоначальный собственный, масштабируемый и устойчивый потенциал наземного дальнего удара для поддержки целей национальной безопасности страны и проведения коалиционных операций в Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах", — говорится в тендерной документации. Помимо дальнобойных ударных беспилотников, закупка предусматривает пусковую установку, систему управления, контейнеры для перевозки оборудования самолётом, судном или грузовиком, интеграционные и учебные системы, техническую документацию, а также услуги снабжения и поддержки. Заявки по тендеру принимаются до 18 декабря. В июле правительство Новой Зеландии объявило о начале процесса закупки дальнобойных ударных дронов. Точное число, общая сумма, а также сроки размещения пока не уточняются.
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технологии, новая зеландия, оружие
Вооружения, Технологии, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ОРУЖИЕ
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Силы обороны Новой Зеландии объявили тендер на закупку наземной системы дальнего удара с ударными беспилотниками, пусковой установкой и системой управления, следует из документации.
"Силы обороны Новой Зеландии стремятся создать первоначальный собственный, масштабируемый и устойчивый потенциал наземного дальнего удара для поддержки целей национальной безопасности страны и проведения коалиционных операций в Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах", — говорится в тендерной документации.
Помимо дальнобойных ударных беспилотников, закупка предусматривает пусковую установку, систему управления, контейнеры для перевозки оборудования самолётом, судном или грузовиком, интеграционные и учебные системы, техническую документацию, а также услуги снабжения и поддержки.
Заявки по тендеру принимаются до 18 декабря.
В июле правительство Новой Зеландии объявило о начале процесса закупки дальнобойных ударных дронов. Точное число, общая сумма, а также сроки размещения пока не уточняются.