https://1prime.ru/20261126/tinro-875566103.html

В ТИНРО спрогнозировали выход популяции охотоморского минтая на плато

В ТИНРО спрогнозировали выход популяции охотоморского минтая на плато - 26.11.2026, ПРАЙМ

В ТИНРО спрогнозировали выход популяции охотоморского минтая на плато

Высокая численность молоди охотоморского минтая у берегов Камчатки позволяет прогнозировать, что популяция этого вида выйдет на плато к 2030-2031 году, сообщил... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T06:08+0300

2026-11-26T06:08+0300

2026-11-26T06:08+0300

промышленность

камчатка

охотское море

берингово море

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875566103.jpg?1795662532

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Высокая численность молоди охотоморского минтая у берегов Камчатки позволяет прогнозировать, что популяция этого вида выйдет на плато к 2030-2031 году, сообщил заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк. "Комплексная съемка проведена осенью, показала очень высокую численность сеголеток минтая у западной Камчатки и юго-западной Камчатки в Охотском море. Именно эти сеголетки и результаты этой съемки дают нам основания прогнозировать не катастрофическое падение запасов, а достаточно устойчивое снижение с выходом на плато к 2030-31 году", - сказал Байталюк на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Он отметил, что интенсифицировать промысел нельзя, пока не появится новое урожайное поколение. "Поэтому 880 тысяч тонн в прогнозе на 2027 год является оптимальной оценкой", - отметил ученый. Он также добавил, что съемка в Беринговом море показала неплохую численность молоди минтая, которая будет вступать в запас в 2030-2031 годы, таким образом падения запаса беринговоморского минтая не будет. Охотское море – это основной район добычи минтая, на него приходится порядка половины вылова. Наука ранее прогнозировала, что в ближайшие годы можно ожидать некоторого снижения вылова минтая до средних значений, что связано со снижением нерестовой биомассы в основных промысловых районах. При этом на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн этого самого массового вида рыбы, что выше на 3,1% рекорда прошлого года.

камчатка

охотское море

берингово море

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промышленность, камчатка, охотское море, берингово море