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Титов призвал включить ИИ в обновленную повестку целей устойчивого развития

Титов призвал включить ИИ в обновленную повестку целей устойчивого развития - 26.11.2026, ПРАЙМ

Титов призвал включить ИИ в обновленную повестку целей устойчивого развития

Искусственный интеллект (ИИ) нужно включить в обновленную повестку целей устойчивого развития, заявил специальный представитель президента России по связям с... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:01+0300

2026-11-26T17:01+0300

2026-11-26T17:01+0300

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ЖЕНЕВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) нужно включить в обновленную повестку целей устойчивого развития, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Об этом он сказал в ходе заседания Астанинской группы экспертов по повестке целей устойчивого развития (ЦУР), прошедшей в Женеве при организационной поддержке МГИМО. Астанинская группа, сформированная весной 2026 года по итогам Второй конференции высокого уровня "Устойчивое развитие в Евразии", объединяет несколько десятков экспертов из разных стран и занимается подготовкой предложений для обсуждения повестки ЦУР после 2030 года на площадке ООН. "Внутри нашей группы консенсус сложился. Цели устойчивого развития нужны. Они сделали то, чего очень трудно добиться в современном мире, — объединили страны вокруг общей идеи. Мы предлагаем сохранить общую рамку ЦУР и продлить горизонт повестки до 2050 года", - сказал Титов. Но продлить повестку, по его словам, — не значит оставить ее неизменной, сами цели надо сделать более реалистичными, привязанными к национальным особенностям стран, и что самое главное – определиться с принципами воплощения на базе региональных коалиций, тематических альянсов и проектных партнерств. Помимо этого, Титов считает, что необходимо обновить содержание ЦУР с учетом новых рисков. "Я бы выделил три направления, которые сегодня представлены недостаточно. Первое — искусственный интеллект и доступ к вычислительным ресурсам. Это не только технологическая проблема. Это вопрос возможностей для самостоятельного развития", - указал он. "Искусственный интеллект может помочь беднейшим странам быстрее преодолеть отставание. Его потенциал огромен: управление энергосистемами и водными ресурсами, медицинская диагностика, прогнозирование урожайности, образование", - подчеркнул Титов. Другими направлениями, по его словам, должны стать космос и культура. "Спутниковая связь, навигация, точное время — все это необходимо для работы транспорта, финансовой системы, энергетики и телекоммуникаций", - указал спецпредставитель. "Ну и, наконец, я бы сделал акцент на культуре. Это своего рода иммунная система общества. Язык, историческая память, местные традиции, уважение к культурному многообразию помогают человеку сохранять опору в быстро меняющемся мире", - заключил Титов.

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технологии, женева, борис титов, мгимо, оон