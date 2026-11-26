https://1prime.ru/20261126/tokaev-875600644.html
Токаев предложил России объединить усилия в высокотехнологичной сфере
Токаев предложил России объединить усилия в высокотехнологичной сфере - 26.11.2026, ПРАЙМ
Токаев предложил России объединить усилия в высокотехнологичной сфере
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции AI Journey 2026, которая проходит в Москве 26–28 ноября. Глава республики... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
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технологии
москва
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции AI Journey 2026, которая проходит в Москве 26–28 ноября. Глава республики высоко оценил российский опыт цифровизации и предложил объединить усилия в сфере высоких технологий."Москва является блестящим примером применения искусственного интеллекта в муниципальном управлении. Собравшись именно здесь, мы должны и обязаны совместными усилиями подчинить его нашим планам, продвигаться вперед по пути развития и прогресса", — сказал Токаев.По его словам, мировые расходы на искусственный интеллект в 2026 году могут составить около 2,7 триллиона долларов, причем более 1,5 триллиона уйдет на развитие цифровой инфраструктуры. Он также привел данные исследования Стэнфордского университета, согласно которым 88% опрошенных организаций используют ИИ в практической деятельности ежедневно, тогда как два года назад этот показатель составлял 55%.Токаев отметил, что российские научные школы и разработки ведущих компаний представляют большой интерес для совместной работы. "Современные разработки ведущих российских технологических компаний, прежде всего "Сбера" и "Яндекса", не могут не произвести должного впечатления на всех непредвзятых людей, интересующихся развитием высоких технологий. "Яндекс", по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане", — заявил он. По словам президента Казахстана, масштаб инновационной инфраструктуры России демонстрируют Курчатовский институт, "Сколково", "Иннополис", "Технополис" и другие.Токаев добавил, что тема тотальной цифровизации и внедрения ИИ объявлена приоритетной в программе реформ в Казахстане. "В новой конституции, вступившей в силу 1 июля этого года, развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знание и прогресс — основными ценностями государства", — сказал он. Президент выразил уверенность, что сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства."Все высказанные мной предложения нацелены на то, чтобы бесценный капитал доверия между нашими странами прирастал новыми достижениями в ходе продуктивного высокотехнологичного сотрудничества. Совместные инициативы должны приносить ощутимые результаты для граждан, компаний, предприятий наших стран", — заключил Токаев.
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россия, технологии, москва, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев предложил России объединить усилия в высокотехнологичной сфере
Токаев предложил объединить усилия России и Казахстана в сфере высоких технологий
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции AI Journey 2026, которая проходит в Москве 26–28 ноября. Глава республики высоко оценил российский опыт цифровизации и предложил объединить усилия в сфере высоких технологий.
"Москва является блестящим примером применения искусственного интеллекта в муниципальном управлении. Собравшись именно здесь, мы должны и обязаны совместными усилиями подчинить его нашим планам, продвигаться вперед по пути развития и прогресса", — сказал Токаев
.
По его словам, мировые расходы на искусственный интеллект в 2026 году могут составить около 2,7 триллиона долларов, причем более 1,5 триллиона уйдет на развитие цифровой инфраструктуры. Он также привел данные исследования Стэнфордского университета, согласно которым 88% опрошенных организаций используют ИИ в практической деятельности ежедневно, тогда как два года назад этот показатель составлял 55%.
Токаев отметил, что российские научные школы и разработки ведущих компаний представляют большой интерес для совместной работы. "Современные разработки ведущих российских технологических компаний, прежде всего "Сбера" и "Яндекса
", не могут не произвести должного впечатления на всех непредвзятых людей, интересующихся развитием высоких технологий. "Яндекс", по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане", — заявил он. По словам президента Казахстана
, масштаб инновационной инфраструктуры России демонстрируют Курчатовский институт, "Сколково
", "Иннополис", "Технополис" и другие.
Токаев добавил, что тема тотальной цифровизации и внедрения ИИ объявлена приоритетной в программе реформ в Казахстане. "В новой конституции, вступившей в силу 1 июля этого года, развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знание и прогресс — основными ценностями государства", — сказал он. Президент выразил уверенность, что сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства.
"Все высказанные мной предложения нацелены на то, чтобы бесценный капитал доверия между нашими странами прирастал новыми достижениями в ходе продуктивного высокотехнологичного сотрудничества. Совместные инициативы должны приносить ощутимые результаты для граждан, компаний, предприятий наших стран", — заключил Токаев.