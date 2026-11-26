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Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана

Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана - 26.11.2026, ПРАЙМ

Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана

Тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта является приоритетной в программе реформ Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:15+0300

2026-11-26T19:15+0300

2026-11-26T19:15+0300

технологии

мировая экономика

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта является приоритетной в программе реформ Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Мне особенно близка тема тотальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, потому что эта тема объявлена приоритетной в программе наших реформ", - сказал Токаев на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". По его словам, в новой конституции Казахстана развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знание и прогресс - основными ценностями государства. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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технологии, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев