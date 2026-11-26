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Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана
Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана - 26.11.2026, ПРАЙМ
Токаев назвал цифровизацию приоритетом в программе реформ Казахстана
Тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта является приоритетной в программе реформ Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:15+0300
2026-11-26T19:15+0300
2026-11-26T19:15+0300
технологии
мировая экономика
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта является приоритетной в программе реформ Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мне особенно близка тема тотальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, потому что эта тема объявлена приоритетной в программе наших реформ", - сказал Токаев на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
По его словам, в новой конституции Казахстана развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знание и прогресс - основными ценностями государства.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Технологии, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта является приоритетной в программе реформ Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мне особенно близка тема тотальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, потому что эта тема объявлена приоритетной в программе наших реформ", - сказал Токаев на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
По его словам, в новой конституции Казахстана развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знание и прогресс - основными ценностями государства.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.