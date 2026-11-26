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Токаев назвал сотрудничество в сфере передовых технологий основным направлением
Токаев назвал сотрудничество в сфере передовых технологий основным направлением - 26.11.2026, ПРАЙМ
Токаев назвал сотрудничество в сфере передовых технологий основным направлением
Сотрудничество в сфере передовых технологий станет одним из основных направлений стратегического партнерства Казахстана и России, заявил казахстанский президент | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:16+0300
2026-11-26T19:16+0300
2026-11-26T19:16+0300
россия
технологии
казахстан
касым-жомарт токаев
сбербанк
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере передовых технологий станет одним из основных направлений стратегического партнерства Казахстана и России, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан и Россию объединяет много вековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные связи. Убежден, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства. Объединенными усилиями наши страны способны успешно отражать вызовы новой технологической эпохи и внести весомый вклад в формирование прогрессивного уклада жизни грядущих поколений", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбербанк.
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россия, технологии, казахстан, касым-жомарт токаев, сбербанк
РОССИЯ, Технологии, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Сбербанк
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере передовых технологий станет одним из основных направлений стратегического партнерства Казахстана и России, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан и Россию объединяет много вековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные связи. Убежден, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства. Объединенными усилиями наши страны способны успешно отражать вызовы новой технологической эпохи и внести весомый вклад в формирование прогрессивного уклада жизни грядущих поколений", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит Сбербанк.