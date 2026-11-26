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Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности
Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности - 26.11.2026, ПРАЙМ
Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности
Первая в Казахстане атомная электростанция, сооружаемая в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны, заявил президент... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:34+0300
2026-11-26T19:34+0300
2026-11-26T19:34+0300
россия
казахстан
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касым-жомарт токаев
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росатом
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первая в Казахстане атомная электростанция, сооружаемая в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев в четверг вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принимает участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По словам казахстанского лидера, в стране принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Проект первой АЭС осуществляется при ведущей роли корпорации "Росатом".
"Рассматриваем этот проект как критически важный с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны. Кроме того, этот проект поможет сформировать новую высокотехнологичную отрасль", - сказал Токаев, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Росатом
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первая в Казахстане атомная электростанция, сооружаемая в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев в четверг вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принимает участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По словам казахстанского лидера, в стране принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Проект первой АЭС осуществляется при ведущей роли корпорации "Росатом".
"Рассматриваем этот проект как критически важный с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны. Кроме того, этот проект поможет сформировать новую высокотехнологичную отрасль", - сказал Токаев, выступая на конференции.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.