https://1prime.ru/20261126/tokai-875600778.html

Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности

Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности - 26.11.2026, ПРАЙМ

Токаев назвал первую АЭС в Казахстане критически важной для энергобезопасности

Первая в Казахстане атомная электростанция, сооружаемая в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны, заявил президент... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:34+0300

2026-11-26T19:34+0300

2026-11-26T19:34+0300

россия

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

владимир путин

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600778.jpg?1795710863

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первая в Казахстане атомная электростанция, сооружаемая в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев в четверг вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принимает участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По словам казахстанского лидера, в стране принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Проект первой АЭС осуществляется при ведущей роли корпорации "Росатом". "Рассматриваем этот проект как критически важный с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны. Кроме того, этот проект поможет сформировать новую высокотехнологичную отрасль", - сказал Токаев, выступая на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

казахстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, росатом