https://1prime.ru/20261126/tokai-875604076.html
Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами
Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами - 26.11.2026, ПРАЙМ
Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит рассматривать искусственный интеллект как угрозу, подобные заявления - лишь "пустые страхи". | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T21:29+0300
2026-11-26T21:29+0300
2026-11-26T21:29+0300
технологии
мировая экономика
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875604076.jpg?1795717779
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит рассматривать искусственный интеллект как угрозу, подобные заявления - лишь "пустые страхи".
"Искусственный интеллект не является в принципе угрозой. Это пустые страхи", - сказал Токаев на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.
Он привел прогноз, согласно которому к 2030 году может появиться 170 миллионов новых рабочих мест.
"Понадобятся люди со специальным образованием и подходами. А 90 миллионов рабочих мест исчезнут и уйдут в небытие", - сказал казахстанский президент, комментируя влияние ИИ на мировой рынок труда и безработицу.
"То есть все равно профицит имеется", - подчеркнул Токаев.
казахстан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Технологии, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит рассматривать искусственный интеллект как угрозу, подобные заявления - лишь "пустые страхи".
"Искусственный интеллект не является в принципе угрозой. Это пустые страхи", - сказал Токаев на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.
Он привел прогноз, согласно которому к 2030 году может появиться 170 миллионов новых рабочих мест.
"Понадобятся люди со специальным образованием и подходами. А 90 миллионов рабочих мест исчезнут и уйдут в небытие", - сказал казахстанский президент, комментируя влияние ИИ на мировой рынок труда и безработицу.
"То есть все равно профицит имеется", - подчеркнул Токаев.