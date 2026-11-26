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Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами

Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами - 26.11.2026, ПРАЙМ

Токаев назвал заявления о угрозе ИИ пустыми страхами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит рассматривать искусственный интеллект как угрозу, подобные заявления - лишь "пустые страхи". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:29+0300

2026-11-26T21:29+0300

2026-11-26T21:29+0300

технологии

мировая экономика

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит рассматривать искусственный интеллект как угрозу, подобные заявления - лишь "пустые страхи". "Искусственный интеллект не является в принципе угрозой. Это пустые страхи", - сказал Токаев на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве. Он привел прогноз, согласно которому к 2030 году может появиться 170 миллионов новых рабочих мест. "Понадобятся люди со специальным образованием и подходами. А 90 миллионов рабочих мест исчезнут и уйдут в небытие", - сказал казахстанский президент, комментируя влияние ИИ на мировой рынок труда и безработицу. "То есть все равно профицит имеется", - подчеркнул Токаев.

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технологии, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев