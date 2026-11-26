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Товарооборот России и Таджикистана за 9 месяцев вырос на 18%

Товарооборот России и Таджикистана за 9 месяцев вырос на 18% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Таджикистана за 9 месяцев вырос на 18%

Товарооборот России и Таджикистана по итогам января-сентября текущего года увеличился на 18% и достиг 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минпромторга | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:33+0300

2026-11-26T15:33+0300

2026-11-26T15:33+0300

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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана по итогам января-сентября текущего года увеличился на 18% и достиг 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. "На встрече с Кохиром Расулзодой (премьер-министр Таджикистана - ред.) глава Минпромторга России отметил рост двустороннего товарооборота: за год он увеличился более чем на четверть и достиг 1,9 миллиарда долларов США. По итогам девяти месяцев текущего года показатель вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Алиханов добавил, что около трети российского экспорта в Таджикистан приходится на промышленные товары: металлургическую продукцию, лекарственные препараты, товары деревообработки. В импорте из Таджикистана доля промпродукции превышает половину. В ходе переговоров с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром глава Минпромторга России рассказал о действующих совместных проектах. Министр также сообщил о результатах взаимодействия в сфере цифровых технологий.

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россия, таджикистан, сша, антон алиханов, минпромторг